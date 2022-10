Vasárnap könyves nappal zárta az idei országos könyvtári napok-sorozatát a helyi József Attila Könyvtár. A korábbi évekhez hasonlóan a ház már péntektől díjmentesen várta a friss beiratkozókat. A meseszombaton vetítés és kézműves foglalkozások várták a családokat. Vasárnap pedig Várai Áron táncháza, valamint a már korábban is hatalmas népszerűségnek örvendő Veréb Judit vezette ringató-foglalkozás csábította a családokat.

Családi táncház zárta a sorozatot vasárnap a gyermekkönyvtárban

A lelkes folyóirat- és könyvbúvároknak is kedvére lehetett ez a hét, hiszen pár száz forintos áron válogathattak komoly kiadványok évfolyamaiból.

A mögöttünk hagyott hétvégén sokan éltek a díjmentes beiratkozás lehetőségével is.

A környező településeken is komoly érdeklődés kísérte a könyvtári programokat.

Rácalmáson telt ház mellett zajlott két író-olvasó találkozó is. Itt Bíró Szabolcs és Bauer Barbara volt a vendég.

Mezőfalván október 6-án pedig Horváth Béla nyugalmazott történelemtanár „Hol már sírjaik sem domborulnak...” című kötetét mutatták be a nagyközönségnek.