Egy nemzetközi felmérés szerint a magyar az egyik legtöbbet olvasó nemzet a világon. Gyanakvón tekintek minden ilyen rangsorolásra, ám ezúttal örömmel fogadom „top10-es” helyezésünk, amely persze bőven lehet csalóka. Érdekes az is, mit is tekintünk olvasásnak és/vagy pusztán információhabzsoló betűfogyasztásnak. Kutatások bizonyították, hogy az alaposan felpörgetett tartalom-befogadás nem tett jót az elmélyült olvasásnak és ismeretszerzésnek. Bár, mintha egyetemi tanáraim is ezen aggódtak volna anno pár évtizede – részben igazuk lett: hiszen a lassú olvasásra szánt órák rohanó mindennapjaink során szinte luxusnak számítanak.