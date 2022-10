A népes, irodalomkedvelő közönséget a házigazda intézmény részéről Tóth Éva igazgató köszöntötte, aki kiemelte, külön öröm számukra, hogy egy olyan, regionálisan és országosan is meghatározó, elismert műhely képviselői látogattak el a könyvtárba, amely a dunaújvárosi szerzők, írók, költők felé is nyitott. Az est moderátorának kérésére a VÁR főszerkesztője, a közelmúltban 75. születésnapját ünneplő Bobory Zoltán és Pálfalvi András költő foglalta össze a VÁR folyóirat születését, első időszakát és újkori történetét. – Számos ok miatt a közelmúltban sok nívós vidéki irodalmi lap és folyóirat szűnt meg, vagy alakult át. A VÁR azonban továbbra is tartja magát, a lelkes várvédőknek köszönhetően – fogalmazott Bobory Zoltán, aki elmondta, a VÁR-ban korábban és most is egyaránt publikálnak tehetséges, a pályájuk elején járó fiatalok és már beérett, országosan, sőt nemzetközileg is ismert és elismert szerzők.

A beszélgetés másik főszereplője a közelmúltban Székesfehérváron Aranybulla-díjjal kitüntetett, 91 éves Pásztor Bertalan volt. Természetesen terítékre került pályázaton díjnyertes drámája, a Koppány lázadása is. A történelmi drámából – amelybe a szerző Bessenyei-töredékeket is beemelt – az Íriszi Versszínpad tagjai (Bardocz Éva, Kollárné Jánoki Anna, Barna József és ifj. Pálfalvi János) olvastak fel részleteket. A VÁR-esten bemutatták a folyóirat két legutóbbi számát is, e folyóiratszámokban szereplő dunaújvárosi szerzők verseit pedig szintén az Írisz csapatának tolmácsolásában élvezhette a közönség.