Az alig egyórás előadás színlapján így írnak kedvcsinálóként a történetről: Kinizsi Pál – Mátyás király vitéze, a fekete sereg hős hadvezére – soha egyetlen csatát sem veszített el. Kiváló hadvezéri képességeinek és hatalmas testi erejének köszönhetően már életében legendás alakká vált. A Bartók Táncszínház legújabb produkciójának alapját Tatay Sándor Kinizsi Pál című regénye adja, annak színházi adaptációja. Izgalmas táncszínházi formanyelven rajzolódik ki előttünk a legyőzhetetlen Kinizsi Pál története: hogyan lett az egyszerű molnárlegényből Mátyás király egyik kedvenc vitéze, és hogyan harcolt meg Magyar Jolánka kezéért.

Csadi Zoltán, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza művészeti igazgatója korábban ekképp nyilatkozott az előadásról: „Ez is egy fontos előadás, egyrészt egy komoly történelmi alak, egy nagyon magyar téma, de közben nagyon európai téma is, hogy az ember mit áldoz fel a közösségéért, hogyan áldoz fel, hogyan képes küzdeni, harcolni egy nemes ideáért, egy közösségért, egy szűkebb és egy tágabb közösségért, a megmaradásért mit hajlandó tenni. És ez azért a mai világban nagyon sok jelentéssel bír. Szóval ezek a hősök, mint amilyen Kinizsi is, szerintem példák lehetnek a küzdésre, a továbblépésre, a fejlődésre.”

Szereposztás, Kinizsi Pál: Deák Bálint, Magyar Jolánka: Halmosi Dzsenifer, Bujkó: Veres Tamás, Orsik néne: Bánházy Eszter, Holubán: Perger Balázs, Magyar Balázs: Kecskeméti Gergely, Mátyás király: Simon Gergő, Beatrix királyné: Asbolt Eszter Anna, udvarhölgyek: Dunaveczki Éva, Hahn Jusztina Sára, Kinizsi Pál anyja: Péter Szilvia. Alkotók, zeneszerző: Gulyás Levente, dramaturg: Garajszki Margit, díszlet-, jelmeztervező: Árva Nóra, narrátor: Gábor Márkó, rendező, koreográfus: Vári Bertalan. Közreműködnek a Bartók Táncszínház táncművészei. Az előadást 6 éves kortól ajánlják.