Legutóbb arról számoltunk be, hogy Beretka Ádám, a 19 éves dunaújvárosi fiatalember bekerült az X-Faktor tehetségkutató verseny mentorházába, onnan pedig ByeAlex csapatának tagjaként a múlt szombati élő show-ra készülhetett.

Idén több ponton is változott a televíziós műsor szabálya, közte van az is, hogy rövidült a megmérettetés, és már az első előadás végén négy énekestől búcsúztak. Ádámnak sem sikerült a továbbjutás. Bár vannak negatív élményei, összességében egy óriási lehetőségként élte meg az elmúlt hónapot.

– Először Puskás Peti választott a csapatába, úgy kerülhettem a mentorházba. Örültem Petinek, mert nagyon pozitív a személyisége, azt gondoltam, sokat tud nekem segíteni. Viszont ByeAlex stílusvilága közelebb van hozzám, inkább őt szerettem volna mentorként. Aztán úgy is alakult, hogy Peti nem vitt tovább az élő show-ba, ByeAlex pedig beválasztott – idézte fel Ádám.

Arról is mesélt lapunknak, hogy az ismert előadóművésszel nem igazán úgy alakult a közös munka, mint ahogy azt tervezte, nehezen passzoltak össze a zenei elképzeléseik.

– Eredetileg abban egyeztünk meg, hogy egy saját dallal lépek fel az élő show-ban, zenekari kísérettel. El is kezdtem ezen dolgozni, de nem jutottunk egyről a kettőre, nem tetszett neki a dalszövegem. Így ment a huzavona egy darabig, végül azt mondta, hogy választunk egy dalt. Sokat vívódtunk ezen is, mert én szívesen énekeltem volna valamit külföldi előadótól, például egy James Arthur- vagy Shawn Mendes-számot, valami izgalmasat, hozzám illőt. Erre Alex kijelölte a műsorban hallott rapdalt, mondván, hogy népszerű a fiatalok körében, bár nekem ismeretlen volt még akkor. Összeraktam egyedül zeneileg a dalt, érkezett a hegedűs kísérő, akivel átbeszéltük, hogy mit és miként játsszon. Alexnek tetszett a produkció, de én szombaton úgy álltam remegő lábakkal a színpadra, hogy most olyan dalt adok elő, amiben nem hiszek, amit nem érzek – osztotta meg Ádám.

A verseny ezután véget is ért számára. Azt azért még hozzátette: nem azt sajnálja, hogy kiesett, hanem hogy a versenyen nem azt mutathatta meg a nagyközönségnek, amit ő szeretett volna.

– Szerintem ebből a dalból kihoztam a maximumot, de a nézők kommentjeit is olvasva, inkább saját dallal kellett volna fellépnem. Alex sok jó tanácsot, ötletet adott, de úgy érzem, kevésbé foglalkozott velem, mint a többiekkel. Mindettől függetlenül nagyon élveztem ezt az X-Faktoros munkát, és el is fáradtam. Mindennap mentünk, interjúztunk, szerepeltünk, készültünk a műsorra. Megmondom őszintén, most egy hétig nem akarok zenélni, át kell gondolnom a továbbiakat – mondta Ádám.

Az út pedig nem is ér véget, sőt... Beszélt már a Gold Re­cords kiadó menedzsmentjével, akik demókat kértek tőle. A műsor végén segítséget ajánlott neki Herczeg Erika is, aki tehetséggondozással szeretne foglalkozni.

Ádámmal most hétfőn a Széchenyi István Gimnáziumban találkoztunk. Ide jött meglepni barátnőjét, Botka Csengét, és egykori énektanárát, Pocsai Máriát. A tanárnő elmondta, rendkívül büszke a fiatalemberre, és reméli, hogy még visszatér közéjük egy-egy iskolai produkció alkalmával.