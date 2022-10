Őze Áron igazgató köszöntötte az alkotókat, feltéve és megválaszolva a kérdést: „Van-e értelme színházat csinálni jelen pillanatban? Én azt gondolom, hogy van.”

Horváth János Antal, a darab rendezője meglehetősen kemény felütéssel kezdte az olvasópróbát: „Ez egy nagyon-nagyon nehéz anyag, amit a kezünkbe veszünk. Sok figyelmet, óvatosságot, érzékenységet követelő anyag.” Nem véletlenül jelentette ezt ki, Balassa Eszter dramaturg­gal közösen már néhány hónapja dolgoznak a textuson, hogy létrejöjjön a színpadi változat, számukra már sok rétege bomlott ki, és még sok várat magára. Az előadást a színlapon a következő mottóval hirdetik: „Amiről azt gondoljuk, hogy szabadság, de nem ismerjük a határait.”

A próbán a szereplők (Alberti Zsófi, Csadi Zoltán, Dióssi Gábor, Georgita Máté Dezső, Holecskó Orsolya, Kiss Attila, Kovács Vanda, Takács Géza) megismerhették a díszlet és jelmez egységes látványvilágát, amit Szabó Márton István (aki egyébként költőként és filmrendezőként is bemutatkozott már) álmodott meg. Egy olyan teret akartak létrehozni, ami bár szépen, szimmetrikusan megtervezett, de látszik rajta, hogy az ember rontotta el, mocskolta be, tette olyanná, amilyen. Az jelenjen meg, amit az ember hagy maga után. A darab aurájáról, hangulatáról Németh Gábor, a másik dramaturg is beszélt az alkotófolyamat indulásakor. Ezt a hangulatot igyekezett még plasztikusabban érzékeltetni a rendező azzal, hogy felolvasta Borbély Szilárd Egy elveszett nyelv című írását olyan mondatokkal, mint: „Aki elhagyja a falu népét, az elárulja őket. Aki beszél róluk, az is. Aki kiszakad közülük, az pedig elveszíti a nyelvét. Aztán újra tanul beszélni. De egy nyelv közben elveszett. Ezt az utat jártam be én is.”