Jennifer Dupee: A kis francia menyasszonyiruha-bolt

Az elhallgatás is hazugság?

Larisa Pearl úgy gondolta, nem. És nagy bajba került.

Larisa Pearl enyhén szólva nincsen topon, amikor visszatér szülővárosába, a massachusettsi tengerpartra, hogy nagymamája testvérének hagyatékát felszámolja. Elvesztette az állását, szétmentek a pasijával, és az édesanyja egészségi állapota romlik, ami egyre több terhet ró Larisára. Elhalad a kis francia menyasszonyiruha-bolt kirakata mellett, és megakad a szeme egy gyönyörű, elefántcsontszínű szaténruhán.

Az egész kisváros gyönyörűségére már az esküvőjét tervezgeti. Megvan a ruha, megrendelte a menyasszonyi csokrot, és az időpontot is kitűzte – mindössze vőlegény nincs. Hogy történhetett mindez? Egyszerűen felpróbálta a ruhát, aztán szárnyalni kezdett a fantáziája. De a közelgő esküvő híre Jack Merrillnek is a fülébe jut. Tizenéves korukban Larisa és Jack sokszor találkoztak Larisa nagymamájának testvérénél, és barátságukból más is lehetett volna, ha nem sodorja őket külön utakra az élet.

Felpróbálta a ruhát, és szárnyalni kezdett a fantáziája

Larisa kezd belegabalyodni a saját füllentéseibe: már hazugságot hazugságra halmoz, előbb-utóbb szembe kell néznie jó néhány nehézséggel, mielőtt el tudja fogadni magát, az örökségét, és megnyithatja szívét a szerelem előtt.

„Egy csoda ez a regény... hogyan találd meg az igazi énedet egy nehéz helyzetben, és milyen örömöket tartogat az élet, ha megteszed, amit a szíved diktál.” – ajánlja olvasásra Louise Miller.

„...remek debütálás életről és szerelemről, önmagunk megtalálásáról.” – írja a Booklist ajánlója.

„Frappáns stílus... csordultig reménnyel, hogy ez csak egy nehéz időszak, ami nem tart örökké.” – közölte cikkében a könyvkritikákat megjelentető rangos Library Journal.

„Hihetetlenül bájos, telis-tele szívvel, szertelenséggel.” – ajánlja olvasásra Joshilyn Jackson.

A szerző, Jennifer Dupee Bostonban nőtt fel. A Brown Egyetemen végzett, ahol kitüntetésben részesült kreatív írásból. 2016-ban elődöntős volt James Jones elsőkötetesek versenyén, és a Faulkner-Wisdom versenyen. Jelenleg a következő regényén dolgozik.

(Forrás: Bookline)