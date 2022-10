John Cure: A lány, akit élve ástak el – Medúza-krónikák I.

Az Ördögkatlannak nevezett vörös szoba szörnyű kínok és halálsikolyok helyszíne.

A magukat Vérbrigádnak nevező társaság saját otthonaikból rabol el nőket, hogy azután a hírhedt darkneten keresztül tegye közzé a haláltusájukról készült videófelvételeket.

A félholt lányt egy hajléktalan férfi kaparja ki a sáros földből. A lány a nevén kívül semmi másra nem emlékszik. Zorának hívják. Ő a Vérbrigád rémtetteinek egyetlen túlélője. Napjait egy szanatóriumban tölti, ahol próbál megbarátkozni nőiességében megcsonkított testének látványával, és bár rettentő nehezére esik, igyekszik felidézni az emlékeit.

A nyomozást vezető rendőrtiszt, felismerve a lányt fenyegető életveszélyt, egy régi barátját hívja segítségül. Bízik abban, hogy ő képes lesz megtalálni és megállítani a vérszomjas társaságot.

Huszti Nimród visszavonultan él egy aprócska faluban, ahol ideje nagy részét sorsukra hagyott macskák és kutyák megmentésével tölti. Ugyan reflexei megkoptak, és a múlt démonaival is meg kell küzdenie, a férfi teste és elméje még birtokolja azt a különleges tudást, amit két évtizeden keresztül a nemzet érdekében vívott titkos háborúkban tökéletesített. Viszont mindarra, amivel később szembetalálja magát, még ő sincs felkészülve.

Még a haláltusáknak is van vevőjük a darkneten

A szerző, John Cure, többszörösen Aranykönyv-díjra jelölt író, a feszültségkeltés nagymestere, Magyarország egyik legnépszerűbb pszichothrillerírója. Legújabb regénye, A lány, akit élve ástak el egy vérbeli bűnügyi thriller, ami egyben a Medúza-krónikák felkavaróan izgalmas és sokkoló nyitánya.

„A fő cselekmény brutálisan (szó szerint) jó volt, még ha részben kiszámítható is. Imádtam! Legszívesebben csak ezeket a részeket olvastam volna. A szereplők érdekesek, remekül kidolgozottak. Még a mellékszereplők is. Kár, hogy a vége olyan gyorsan elintézett lett. Ritkán olvasok magyar írótól, de John Cure többi könyvét is be kell terveznem. Tudnom kell, mire képes még!” – írja le egy könyves blogon véleményét a kötetről Monikat.

(Forrás: Bookline)