Beretka Ádám élete az elmúlt négy esztendőben rendkívüli fordulatot vett, és tehetségének köszönhetően lenyűgöző gyorsasággal halad előre a zenei pályán. A mindössze 19 éves fiatalember eredetileg jogásznak készült, ezért is érettségizett emelt szinten történelemből. A Széchenyi gimnáziumban tanult, ahol tagja volt a kórusnak. Itt figyelt fel az akkor még tizedik évfolyamos diák tehetségére az énektanára, Pocsai Mária, aki kiemelte, és tanácsokkal segítette a zenei vonalon. Ez adta az első nagy löketet Ádámnak ahhoz, hogy el is induljon ezen az úton. Számtalan fellépése volt (és még van is tervben) a gimis csapattal, közben folyamatosan fejlesztette tudását. Autodidakta módon tanult hangszeren játszani. Az első dalszerzeményét például zongorán komponálta. Aztán a gitár lett a fő kísérője, amelynek pengetését nemcsak videók által sajátított el, hanem édesapja is mutatott neki jó pár akkordot. Annak idején apukája is játszott egy gimis zenekarban, amelynek tagja volt a mára már ismert hazai nagybőgős, Csuhaj-Barna Tibor is.

Ádám iskola után 4-5 órákat töltött a gyakorlással. Próbált, tanult, közben zenét szerzett. Ekkortájt adódott egy lehetőség, ahol szélesebb körben is megmutathatta magát. 2020-ban hirdették meg a Dunaújvárosiak Dala című versenyt, amelyet meg is nyert Otthon című számával. Ezután újabb dalok következtek. Elküldött belőlük néhányat a Petőfi Rádióba, ahol kettőt be is válogattak a zenei kínálatba, játszották Ádám szerzeményeit.

Mérföldkőnek számít a Liszkai Gáborral való közös munka is, akivel klipeket készítettek a dalokhoz.

Több térségi tehetségkutató versenyre jelentkezett Ádám azzal a szándékkal, hogy tapasztalatokat szerezhessen. Aztán elérkezettnek látta az időt arra, hogy jelentkezzen az X-Faktorba is.

- Szeretném megmutatni azt, hogy egy egyszerű lelkes zenészpalántának is helye lehet ebben a műsorban. A szüleim, a testvérem, a barátnőm, az unokatestvérem kísért el a válogatóra, ahányan csak lehetett, eljöttek velem- mesélte Ádám.

A zsűri döntött, a dunaújvárosi fiatalember ezen a hétvégén már a Mentorházban bizonyíthat, és küzdhet azért, hogy továbbjusson az élő showba.

- Most olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akikről pár éve még álmodni sem mertem volna- tette hozzá Ádám. Mint azt hangsúlyozta, nagyon hálás mindazoknak, akik segítették eddig a zenei vonalon, különösképpen a családjának.

Az anyukája gyógyszertári asszisztensként, apukája informatikusként, a testvére pedig szoftverfejlesztőként dolgozik. Érdekességként Ádám megosztotta, hogy apukájának annak idején két nagy álma volt, hogy szoftverfejlesztő és híres zenész legyen- ezt az álmot most éppen a két fia viheti tovább...

Rajtunk nem múlik, nagyon szurkolunk Ádámnak a hétvégén!