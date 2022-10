A legenda szerint, amikor a brit parlament meg akarta szüntetni a művészet támogatását, Churchill visszakérdezett: „De akkor miért harcolunk?” Jól hangzik, de sajnos nem igaz. Habár egy háború előtti beszédében azt mondta: „az állam magának tartozik azzal, hogy fenntartsa és ösztönözze a művészeteket”. Ám másról is érdemes beszélni. Vasárnap a Bartók színpadán a profi zenészek mögött ott állt vagy másfél tucat amatőr kórista is, akik a támogatásnál is fontosabb szerepet töltenek be a kultúra fennmaradásában. Az ingyenes koncerten a nézők csak a jelenlétüket adták – nem túl sokan –, ők viszont a lelkesedésüket, szabadidejüket, képességeiket. Nem tudnánk megfizetni sem.