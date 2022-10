A Wyszyński bíboros élete című kiállítás a múlt héten pénteken délután nyílt meg az Intercisa Múzeum második emeleti kiállítótermében. A megnyitón a házigazda intézmény igazgatója, Farkas Lajos kiemelte: évek óta szoros baráti és szakmai együttműködés jellemzi a városi múzeum és a helyi lengyel kisebbségi önkormányzat kapcsolatát. Ennek révén már több mint tíz közös előadást, tárlatot, rendezvényt szerveztek, és ezen értékteremtő sorozatba illeszkedik Stefan Wyszyński bíboros életpályájának legfontosabb eseményeire, sorsfordulóira fókuszáló kiállítás is. Farkas Lajos hozzátette, Wyszyńskit gyakran emlegetik a „lengyel Mindszenty József­ként” is. Élettörténetük valóban több ponton is párhuzamot mutat és szerteágazó tevékenységeik során mindketten szembehelyezkedtek a náci és a bolsevik totalitárius rendszerekkel.