A tagok furcsa mód már 2012 óta írnak dalokat együtt, egyfajta laza szerkezetben. Így, ennek eredményeként született meg a Loretta című szerzemény, amelyhez Miki357 forgatott klipet Londonban Baks-Soós Attilával és Papp Szabival. A formáció Wild Colours című dalával a Balcony TV chartjának első helyére került már 2014 novemberében. Ezt a mostani koncertező formációt a hazai underground négy jelentős alakja alapította 2021-ben. A zenészek a Wake Up 1230 mellett meghatározó tagjai a 30Y, a Supernem, a Frenk és Rühös Foxi zenekaroknak.

A zenekar dunaújvárosi születésű tagja, Frenk lapunk azon kérdésére, hogy miért a mozi adja a koncert helyszínét, elmondta: „Nem szerettünk volna olyan hagyományos turnét csinálni, ami szokás, hogy elmegyünk a klubokba, mint a bandák általában. Szerettük volna, ha ez egy kicsit más esemény lenne, mint amit mindenki csinál, a hagyományos klubkoncerteket, arról nem is beszélve, hogy már alig vannak klubok. Kitaláltuk, hogy mi lenne, ha mondjuk, moziban játszanánk. A menedzserünk, Baksa-Soós Attila felesége megkereste a Kultik hálózatot, akik végük igent mondtak rá, és összejött ez a turné, aminek én is nagyon örülök. Attól is más lesz ez a koncert, hogy a hely sajátosságait kihasználva, a koncert közben vetítünk a mozivászonra, és előtte is vetítenek filmeket (a koncertek előtt, a zenekar kifejezett kérésére, számukra lényegi témákat fognak rövidfilmekkel bemutatni a társadalmi felelősségvállalás szellemében. Ebben Szalai Dani segített a zenekarnak, aki különleges VJ szettel készült a produkcióra a kísérleti filmek mintegy 100 évet átölelő világából- szerk.). De eleve a hely is egy más miliőt ad a dolognak. A hangzással sem lesz probléma, visszük Gerhes Tamást, aki az én produkcióimat és a Quimbyt is szokta hangosítani (hangmérnökként közreműködött többek közt a Heaven Street Seven, a Depresszió, az Üllői Úti Fuck felvételein - szerk.). Baksa-Soós Attila, a Wake Up 1230 frontembere, énekese így fogalmazott: „A zenekarból mindannyian imádunk moziba járni. Számos dalunk vesz fontos társadalmi kérdéseket górcső alá, ezért különleges lehetőség, hogy a zenénket mozivásznon illusztrálhatjuk.”

Frenk arra a kérdésre, hogy készül-e már az új lemez, azt válaszolta, hogy írtak már néhány új számot. „ Nálunk ez azt jelenti, hogy leülünk a Baksa-Soóssal ketten, és akkor egy szám megvan tíz perc alatt. Fogok egy gitárt, ő meg elővesz szövegfoszlányokat, leírja, én rárakok egy akkordmenetet, és kész is. Nem variáljuk túl a dolgokat.” Azt még nem döntötte el, hogy a hazai pályára tartogat-e valamilyen meglepetést, de szólóban biztosan fog játszani valamit.

Az esemény után, a helyszínen jelentős kedvezménnyel kapható lesz a zenekar tavaly októberben megjelent Wild Colors című bakelit nagylemeze is. Közönségtalálkozó, dedikálás és további meglepetések teszik teljessé a mozis élőzenei koncertélményt.

Dunaújváros mellett Pécs, Sopron és Csepel is a turnéhelyszínek között van, és jártak már a Corvin Plaza Kultik Teraszán is.