Hogy pontosan kicsoda is Bíró Szabolcs, arra nehéz tömören válaszolni. Ha egyszerűen „csak” íróként mutatjuk be, akkor számos fontos tényt mellőzünk. Ugyanis a dunaszerdahelyi születésű szerző dolgozott már újságíróként, könyv- és filmkritikusként is, emellett pedig már tisztes zenei pályafutást is maga mögött tudhat. Rockzenei útkeresése 2004-ben a Csak Van névre hallgató formációnál kezdődött, azóta pedig megfordult már több zenekarban is, 2019-től a Hadd­elHadd együttes frontembere, avagy mint a rácalmási író-olvasó találkozón is fogalmazott: „imádok ordítani a mikrofonba”. A banda friss nagylemeze a múlt hónapban jelent meg, a lemezt az érdeklődők – többek között – meghallgathatják a biroszabolcs.eu honlapon is.



A Ragnarök és az Ajouk történelmi regényfolyam is népszerű az olvasók körében Fotók: Rácz József

Az író kamaszkorában kényszerült kerekesszékbe, ám mint az a rácalmási esemény közönségének is kiderül, Bíró Szabolcs mindezt sajátos humorba ágyazott öniróniával fogja fel és kezeli. Saját tevékenységét, szerteágazó írói munkásságát csak „székirodalomként” címkézi.

Első igazán nagy sikerét a Sub Rosa című kalandregényével érte el, a komolyabb szakmai sikert pedig a Non nobis Domine történelmi regény hozta meg számára. Otthonosan mozog az ifjúsági irodalom, és a horror műfaj világában is.

„Szeretek alaposan utánanézni minden fontos apróságnak. A történelmi témáknál ez kiemelten fontos. Ám gyakorta adódik a probléma, hogy egy adott történelmi kérdésről öt elismert szakértő, történész is más következtetésre jut. Ekkor a szerzőnek kell dönteni – mondta el munkamódszeréről Bíró, akit talán az Anjouk történelmi regénysorozat révén ismerhetnek az olvasók.

Lapunk arra a kérésére, hogy a filmvilágból kapott e már megkeresést, így felelt:

– Igen, természetesen, több egyeztetés is történt egy esetleges megfilmesítésről több regényemmel kapcsolatban is. Ám e tárgyalások rendre megszakadtak, hiszen olyan módosításokat kellett volna elfogadnom, ami számomra már nem fért bele. Meglátjuk, mit hoz a jövő, remélem, egyszer sikerül összehozni egy jó és élvezetes mozit valamelyik történetemből.”