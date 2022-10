Szólót énekelt Gyalus Boglárka, az est szerkesztő-karmestere (Magos a rutafa), majd a közönség belehallgathatott a Galántai táncokba és a Budavári Te Deumba is. A Kodály módszert (ami olyan, mint a Lochnessi szörny, mindenki hallott róla, de senki nem tudja hogy néz ki) szemléltetendő elénekeltette a közönséggel a Még azt mondják nem illik című népdalt, majd kivetítette a szolmizációs hangokkal a kottát, így is elénekelték. A dalt alkotó legmélyebb és legmagasabb hangokkal a karvezető által diktált ritmusban elkezdték az új dallamot. Mindenki megdöbbenésére egy másik dal, a Kis kece lányom állt össze belőle. Vagyis a szolmizáció mindenkinek segít, nem kell komolyan érteni hozzá a zenéhez. A Glória kamarakórus elénekelt néhány kórusdarabot, kiegészülve a Fontana Női Karral. Bartók halálának emlékére elhangzott a Ne menj el!... című Bartók által írt dal, de elénekelték a Béke dalt is. A Fontana Női Kar készült a tanítványok szerzeményével is, elhangzott Járdányi Pál: Erdő, erdő, Karai József: Csillagoknak teremtője, és zárószámként a két kórus előadásában a Zöld erdőben című Kodály darab.