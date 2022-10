A népmese napját 2005. szeptember 30-án rendezték meg először, és azóta is minden év szeptemberének végén, Benedek Elek születésnapja környékén részt vesznek a megünneplésében kicsik és nagyok egyaránt, és sok színes és érdekes programot szerveznek a jeles nap alkalmából óvodák, iskolák és könyvtárak is. A nap célja, hogy a népmeséket, mint nemzeti értékeket megszerettessük az új generációval, és továbbadjuk gyermekeink, unokáink számára, akik majd szintén tisztelettel fordulnak a népi történetek felé.



A Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásában kiemelte, hogy a népmesék olyan kincsek, amit örökségként hagytak ránk őseink, ezeket a kincseket pedig továbbra is ápolni kell, hogy még sokáig fennmaradhassanak.

A népmese napjának megünneplésére városunk, valamint a környező települések is nagy hangsúlyt fektetnek. Csütörtökön Baracson rendezték meg a magyar népmese napjának programját, egy maradandó élményt nyújtó bábszínházi előadással. Szeptember 29-én, reggel 9 órakor már izgatottan várták a helyi, Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos diákjai, valamint a baracsi Négy Vándor óvoda ovisai a nekik szóló műsort. A baracsi faluház színháztermében az Óperenciás Bábszínház a Csalafintaságok a csalitosban című zenés-énekes játékával vezette be a gyermekeket a mese világába. A tanárokat, óvó néniket is megnevettető műsort a kicsik csillogó szemekkel és teljes beleéléssel figyelték. Örömmel vettek részt az interaktív előadáson, és figyelmük egy percre sem lankadt, a színjáték végén pedig még táncra is perdülhettek. Az előadás után boldogan és felszabadultan távoztak a teremből a kicsik, a mese varázsa magával ragadta őket. A népmese napjának sikere abban rejlik, hogy az intézmények kreatív módon tudják ápolni és továbbadni a népi történeteket.

Perkátán pénteken rendeztek meseelőadást a népmese napja alkalmából, Rácalmáson a mai napon 12 óráig csatlakozhattak az érdeklődők a különböző előadásokhoz és foglalkozásokhoz, valamint Dunaújvárosban is javában zajlik a népmese hete a kulturális intézményekben rengeteg színes programmal.