Hernán Díaz: Bizalom

Az óriási dübörgés és pezsgés ellenére az 1920-as évek New Yorkjában mindenkinek muszáj volt hallania Benjamin és Helen Raskről. A férfi legendás Wall Street-i mágnás; a nő pedig excentrikus arisztokraták tüneményes tehetségű leánya.

De a szóbeszéd elindult, és úgy tűnik, megállíthatatlan: vajon minden rendben Benjamin Rask pénzügyi manővereivel? És Helen Rask miért él ilyen titokzatos, bezárkózó életet?

Miközben a tékozló, spekulációra épülő évtized a végéhez közeledik, a fényűző párt egyre hangosabb pletykák övezik. Milyen áron szerezték irdatlan vagyonukat? Ez a rejtély áll az 1938-ban íródott, Kötvények című regény középpontjában, amelyet, úgy tűnik, mindenki olvasott New Yorkban. Csakhogy a történetnek nem ez az egyetlen változata.

Milyen áron szerezték irdatlan vagyonukat?

Hernán Díaz Bizalom című könyve káprázatosan hozza játékba a fenti történet szereplőit miközben kiviláglik, micsoda feszültség rejlik a fiatal nő életében, aki elszántan igyekszik elkülöníteni a tényeket és a konfabulációt. Díaz regénye minden egyes réteg feltárásával, minden egyes felismeréssel egyre lebilincselőbbé és mélyértelműbbé válik.

Miközben az olvasó ki szeretné deríteni, mi az igazság, tudatára ébred, milyen gravitációs ereje van a pénznek és a hatalomnak, hogyan manipulálhatók a tények. A Bizalom sokrétű, nagyszabású mű; feltárja azokat a hangokat, amelyeket a lényegi egyenlőtlenségeket igazoló mítoszok betemetnek.

Az Argentínában született, 49 éves Hernán Díazt már jelölték a szépirodalmi Puli­tzer-díjra és PEN/Faulkner-díj döntőse is volt. A könyveit több mint húsz nyelvre fordították le. Elnyerte a Whiting- díjat, ezt évente tíz feltörekvő írónak ítélik oda, 1985 óta adják át. 2021-től a nyertesek 50 ezer dollárt kapnak. Az írók nem pályázhatnak a díjra, és az alapítvány pedig nem fogad el kéretlen jelöléseket. Diáz a New York-i Könyvtár Dorothy és Lewis B. Cullman Központjának ösztöndíjasa. Első regényét, az In the Distance-t, a Publishers Weekly beválogatta 2017 tíz legjobb regénye közé, a Lit Hub kötetet pedig az évtized (!) húsz legjobb könyve közé. Hernán Díaz Brooklynban él.

(Forrás: Bookline)