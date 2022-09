Panni néni ezzel véglegesen beírta magát Dunapentele történetébe, így nem csupán családtörténetei, de néprajzi értékű feljegyzései is haszonnal és élvezettel olvashatók mindazok számára, akiket érdekel a közeli és távoli múlt. Schlitterné Nyuli Anna (1925–2003) a település mellett felépülő új város egyik iskolájának tanárától kapott biztatást, hogy ne csak a dalos lelkű penteleiek ajkán elhangzott énekeket, nótákat jegyezze le, hanem a régi dunapentelei történeteket is adja tovább azoknak, akik biztosan örömmel olvassák majd, hogyan éltek őseik. „Ha egy is lesz ilyen, akkor nem hiába fáradoztam e sok írással, mert őszintén szólva, nehéz volt ennyit leírni. De szíves örömest tettem, abban a reményben, hogy egyszer majd valakinek öröme telik benne, hogy olvashatja. Így legalább tudni fogják a kedves utódok, volt egyszer egy Dunapentele, így éltek Dunapentelén, az ínekes Dunapentelén” – írta egy helyütt Panni néni.

A könyvsorozat nem csupán Pentele múltját keltette életre

– A nagynéném, Panni néni a gyermekkori emlékeiből és az idősek elmeséléseiből 1969-től kezdődően éveken át nagy méretű kockás füzetekbe jegyezte le a történeteket. A fia halála után kerültek hozzánk a kéziratok, elolvastam, és úgy gondoltam, ezek csak nekünk, a hozzátartozóinak érdekesek. Aztán többeket megkérdeztünk, és döntöttünk a kiadás mellett. Abból indultunk ki, hogy addig kell megjelentetni, amíg köztünk élnek azok, akiknek emlékezetében még ott élnek Panni néni történetei – vezet vissza az előzményekhez Kemény Lajosné Cs. Farkas Borbála, a sorozat felelős szerkesztője, a Pentele Baráti Kör vezetőségi tagja.

Kemény Lajosné gyűjtötte össze a kötetben látható fotókat



A könyvsorozat nem csupán Pentele múltját keltette életre, hanem Kaizler Gitta dunapentelei témájú festményeit is: – Örömmel fogadtam a felkérést, mert úgy érzem, hogy mindenki hozott magával valamit, és azt azért kapta, hogy szolgáljon vele. Ily módon is része lehetek Pentele történelmének. Igazi értékeket hordoznak ezek a könyvek, bennük megelevenedik a múlt világa – nyilatkozta lapunk olvasóinak Kaizler Gitta egy korábbi interjúban.

Sokat elárul a pentelei lokálpatrióták közösségéről, hogy kiket kértek fel a kötetek előszavainak megírására. Az elsőt Jakóné Fekete Teréz helytörténész jegyezte, a másodikat Pálinkás Bertalan, a Pentele Baráti Kör akkori vezetőségi tagja, akit időközben elnöküknek választottak. A sorozat harmadik részében P. Fekete István néhány soros ajánlója után Horváthné Nagyszöllősi Magdolna köszönti az olvasót. A negyediket várostörténet-írónk, Miskolczi Miklós, az ötödiket Demeter Zsófia történész, a sorozat záró kötetét Kronászt Margit történész gondolatai vezetik fel, amelyből e helyütt idézünk: „Néhány évvel ezelőtt volt szerencsém Panni néni egyik füzetét a kezembe fogni és belelapozni gyöngybetűk­kel írt visszaemlékezéseibe. A lapokon Panni néni gyermek- és fiatalkorának Dunapenteléje elevenedett meg minden bájával, lakóival, ügyes-bajos dolgaikkal, életükkel, a bölcsőtől a koporsóig. Panni néni azonban nemcsak ennek az időszaknak a történeteit idézte fel a visszaemlékezéseiben, hanem elmesélt olyan történeteket is, amelyek az 1800-as évek végén vagy a századforduló utáni években történtek, és szájról szájra terjedve maradtak fenn az utókor számára – ilyen esetekben gondosan megjelölve az eredeti elbeszélőt, akinek a sorait idézte… Panni néni meséi páratlan történelmi források Dunapentele történetére vonatkozóan…”