A szervezetet a jazzt kedvelő helyiekből álló baráti társaság hozta létre. Céljuk, hogy a műfajhoz kapcsolódóan kulturális programokat, koncer­teket és pódiumbeszélgetéseket szervezzenek. Így népszerűsítik szándékaik szerint majd a jazz-zenét, és a régióban élő emberek számára könnyen elérhetővé teszik majd a közösségi zenehallgatás élményét.

Tehát szeptember 11-én vasárnap késő délután ismét várják a jazz és a gasztrokülönlegességek iránt érdeklődőket. Ezúttal a Nagy-Babos Rebeka Quartet koncertezik a szép, Duna-parti környezetben.

A zenekar névadó vezetője, Nagy-Babos Rebeka erdélyi születésű énekesnő. Tanulmányait eredetileg reklámgrafika szakon kezdte, majd évekkel ezelőtt, a Sepsiszentgyörgyi Jazz és Improvizációs Zenei Táborban szerzett élményeinek hatására döntött úgy, hogy szakmáját hátrahagyva zenei pályára lép, és a jazz­ének felé fordul.



Cseh Péter jazzgitárossal alkotott duójukat továbbgondolva 2019 végén alapította zenekarát Miskolczi Márk­kal (nagybőgő) és Klausz Ádámmal (dob) kiegészülve, amelyben a jazzből, népzenéből, elektronikus zenéből kapott inspirációit is felhasználja. A quartet 2020-ban elnyerte a Müpa Jazz Show-case nemzetközi zsűri által megszavazott legjobb zenekar díját. Műsorukban feldolgozások szerepelnek, amelyeket improvizációval és egyéb saját ötletekkel színesítenek bensőséges hangulatot teremtve.

A nagyszerű élményt kiegészítve a szervezők vasárnapra is gondoskodtak kiváló sajt-, bor-, pálinka- és pizzakínálatról a vendégeknek. Tehát minden adott egy hangulatos vasárnap estéhez.

A jazz, a csodálatos borok, a remek pálinka és a folyóparti környezet együttes élménye azok számára is üdítő, akik a zene miatt érkeznek, azoknak is, akik a gasztronómia iránti kíváncsiságukat szeretnék kielégíteni, de a kulturált szórakozni vágyóknak is tökéletes hétvégi program.