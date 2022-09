Lászlóné Szabó Edit, a perkátai József Attila könyvtár vezetője egy kis múltidézésre invitálta a megjelenteket. Megnyitóbeszédében kitért a régi paraszti világ szüretelési szokásaira, hagyományira, különös tekintettel a perkátai tradíciókra. Beszédét követően Horváth Dóra énekelt népdalokat a megjelenteknek.

Fotók: Szentes Kitti



A szőlő betakarítása, vagyis a szüret a mai napig ünnepnek számít minden szőlősgazda életében, hiszen egy egész évi munka gyümölcsével szembesül ilyenkor az ember. Kölcsey Ferenc még a Himnuszban is említést tesz a szőlőről, pontosabban a nedűjéről. Tehát a szüret évszázadok óta szerves része Magyarország egyes régióinak.

Perkáta is bővelkedett szőlőültetvényekben, talán nem is élt olyan család a faluban annak idején, ahol ne lett volna legalább pár szőlőtőke. A legjobb bizonyíték erre a kiállítás legrégebbi fotója, amely az 1920-as évekből származik. De a fotókon kívül szőlészethez, borászathoz tartozó kellékeket is megcsodálhatunk, legyen az régi hordó, vagy éppen háti permetező, mustfokoló. A kiállított fényképeket valamint tárgyakat perkátai illetve a településről elszármazottak bocsátották a tárlat rendelkezésére.

Szeptember beköszöntével a szüreti időszak is kezdetét veszi, ha nincs lehetőség szőlőt szüretelni, tekintsék meg ezt a színvonalas kiállítást.