Kedden este pedig már szép számmal gyülekeztek a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Aulagalériájában az érdeklődők, hogy fejet hajtsanak a művész emléke előtt, és megcsodálják az ugyancsak szép számmal kiállított munkáit. Rohonczi ROHO István kurátor bevezető szavai után Héger Ádám, a Széchenyi István Gimnázium tanulója játszott egy Chopin etüdöt zongorán, majd Jobb Gyula, Kulcs község polgármestere lépett az összegyűltek elé. Hogy miért pont ő? Mert – mint személyes hangú beszédéből kiderült -, a több, mint negyven esztendős ismeretségük okán, meg olyan személyes történés okán is, hogy mindketten a másik lakóhelyének utcájából választott lányt az udvarláshoz. Ráadásul az alkotó élete utolsó szakaszában visszatért szülőfalujába, és az ottani közösség be is fogadta. A polgármester fontosnak tartotta elmondani, hogy Kosztolányi György nagyon sokat foglalkozott a helyiekkel, sokukat tanította, bármilyen rendezvény volt, abban segített, ha kellett zsűrizett, de bármire kérték, segítő kezet nyújtott. Személy szerint Jobb Gyulának is festett egy itt is kiállított képet a legendáról, amely alapján a település a nevét kapta. Ez – amikor nem a Bartók aulájában van, a kulcsi polgármesteri irodát díszíti. A község első embere kijelentette, büszkék rá kulcsiként, hiszen az ő művészük volt.