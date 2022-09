László Csaba – akit a Micro fesztiválon nyáron már láthattunk a Lázadni veletek akartam produkcióban – Komoróczy Jenő szerepét játssza, szintén először dolgozik ebben a színházban: „Gyönyörű platánfák vannak Dunaújvárosban, gyönyörű a Duna-part, jól érzem magam, jót tesz nekem most ez a nyugalom. Nagyon jó a csapat, szeretem a kollégáimat. Jó ez az új látószög, magamat is figyelem. Komoróczy izgalmas karakter. A rendezői koncepció ráerősít a szerzőre, miszerint a párkapcsolatban való létezésünket a múlton keresztül próbálja megérteni. Ez szerintem nagyon friss gondolat.”

Czajlik József, a kassai Thália Színház igazgatója jegyzi rendezőként az előadást. Már járt itt, akkor az Üvegcipőt vitte színre.

– Nekem eleve tetszik, amilyen részletességgel Barta beleírta a darabba a lelkiállapotokat. Megerősítette bennem, hogy itt bizony nagyon összetett lélektani szituációkról van szó. Fontos számomra, hogy életszerű, élettel teli legyen a Szalay-lányok elvágyódása, kiugrási vágyuk, hogy elhagyják a helyet, ahol élnek, kilépjenek abból a közegből. Ez egy valós belső vágyból fakad, nem kiüresedett szólamok az elvágyódásról, ezt a szenvedélyesség, az erő motiválja.



– Sokfelől érkeztek. Rendezésben, színészvezetésben más megközelítést igényelt?

– Nem igazán. A munka az adott, rengeteg mindenben közös, bárhonnan jönnek a színészek. Inkább más iskolák, más tapasztalatok, amik találkozhatnak. Ha a szabadkaiakat vesszük, két frissen végzett egyetemista és egy nagy tapasztalatú színésznő találkozása már önmagában is érdekes. Nem beszélve arról, hogy Marosvásárhelyről Csaba mit hozott, vagy a helyi művészek. Mindenki hozta a maga múltját is. Az a fontos a rendezőnek és a közönség számára is, hogy ez jól keveredik-e, mint csapat, össze tud-e állni. Most már kimondhatom, megvalósult. A klasszikus mű már bizonyított sokszor, egy remekmű szólal meg a színpadon. Ez egy alapvetés irodalmi oldalról, ezen keresztül szeretnénk hatni.

– Szokták a darabot a magyar Három nővérnek is nevezni. Itt is ezt a megközelítést láthatjuk majd?

– Ez egy pecsét az előadáson, de nagyon kevés köze van a valósághoz. Valóban három nővér a főszereplő, de így minden három nővér szereplőjű előadást Csehov Három nővér előképének nevezhetnénk. Ez inkább egy olyan pecsét, ami megköti és lesúlyozza ezt az önálló művet. Aki konkrét, világos szándékkal nyúl a darabhoz, annak az az első, hogy ettől megszabadítsa. A Csehov-konvenciót is nagyon szerteágazóan, és nagyon közhelyesen képzelik el, és rávetítik a leendő előadásra is. Én semmilyen szinten nem akartam ezt használni, inkább egy saját, közös olvasatot, új utakat kerestünk, mint hogy ez legyen az elrugaszkodási pontunk.

– A textushoz is hozzá kellett nyúlni?

- Igen. Gyarmati Kata egy feszes szövegkönyvet írt, úgy, hogy megtartsa a lényeget, a fontos művészi jellemzőket, magát a belső történést. Ez nagyon jót tett a mi előadásunknak. Azt gondolom, hogy valóban jó irányba mozdult el az adaptáció.

– Milyen élményt visz haza a néző a végén?

– Nagyon izgalmas, nagyon érzelemdús, miközben világos, konkrét és dinamikus előadás várható. Nem tudom, milyen színházat szeretnek, de a klasszikus műből egy mai olvasattal szerintem egy gazdag estét kaphat, akit ez érdekel.