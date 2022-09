Kimberly McVreight: Jó kis házasság

Egy izgalmas könyv a házaspárok által őrzött titkokról és azokról a veszedelmes kompromisszumokról, amelyeket az együttmaradásuk érdekében kötnek.Lizzie Kitsakis egészen a legutóbbi időkig egy boldog, bár alulfizetett szövetségi ügyész volt. Mindene megvolt, amit csak akart: az állás és az ő briliáns, odaadó férje, Sam. És akkor hirtelen, egyetlen telefonhívás miatt minden széthullott.Egy olyan elit ügyvédi irodában, mint a Young & Crane, mindennapos a hosszú munkaidő, ami könnyebben emészthető lenne, ha Lizzie ezt akarta volna. E pillanatban azonban más sem hiányzott, mint hogy a Rikers egyik fogvatartottja hívja fel a segítségét kérve, még ha az Zach Grayson egy régi barátja is. Zach azonban kétségbe van esve. A feleségét, Amandát holtan találták a brooklyni házuk lépcsőjének tövében, és Zach az első számú gyanúsított.

Ismeri a jogot, hiszen ügyvédként praktizált

Ahogy Lizzie elmerül az idilli, előkelő Park Slope-ban ­történt brutális gyilkosság ügyében, feltárja, hogy a látszólag luxusban és meghittségben élő emberek sem makulátlanok: életük sötét bugyraiban kínlódások, sérülések és titkok vannak. Megtudja, hogy Zach és Amanda egyáltalán nem az, akinek látszik, és hogy a barátaik, az exkluzív magániskolába járó gyerekek szüleiből álló összetartó társaság tagjai maguk is nyugtalanító titkokat őriznek. Végül már nemcsak azon tűnődik el, hogy vajon a saját házassága megmenthető-e, de azon is, hogy egyáltalán milyen egy jó házasság. A szerző, Kimberly McCreight az Edgar-, Anthony- és Alex-díjra is jelölt New York Times bestsellerkötet, az Amelia – egy élet cserepei (Amelia rekonstrukciója) írója. Harmadik regényét, a Jó házasságot a New York Times, a People, továbbá a Publishers Weekly is a nyár legjobb könyvének választotta. Sikerének bizonyítéka, hogy Nicole Kidman főszereplésével megfilmesítették a történetet. Kimberly McCreight a Vassar College-ra járt, és a Penn­sylvania Egyetem Jogi Karán diplomázott. Mielőtt író lett volna, több éven át ügyvédként dolgozott számos neves jogi irodánál. Ezeket az ismereteit könyveiben is felhasználja. Az írónő Brooklynban él férjével és két lányával.

(Forrás: Bookline)