Eredetileg Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemi Alapítvány elnöke nyitotta volna meg hivatalosan a kiállítást, de ő nem tudott részt venni az eseményen. A szerepét Szente Tünde szociológus töltötte be, aki a Dunai Vasmű történetén átívelő szakmai előadást is „becsempészett” a megnyitóbeszédébe. Történeti visszatekintésének címe Ami volt, ami van, ami lesz, történeti értékmegőrzés a Dunai Vasműben volt.

Szente Tünde előadása után az érdeklődők a kiállításokat tárlatvezetés mellett tekinthették meg. A Petőfi-kiállításon a költőt láthatjuk képeslapon, bélyegeken, sőt, papírpénzen is. Nagyon sok relikviát, köztük könyveket is láthattunk. A Dunai Vasmű múltjáról szóló kiállításon rengeteg kiadványt, plakátot tekinthettünk meg. Az egyik plakát a nyolcvanas évek elején a kohászvásárra hívja fel a figyelmet, ahol vegyipari és ruházati cikkeket húsz százalék kedvezménnyel lehetett vásárolni Dunaújváros üzleteiben, köztük a Kék Duna Áruházban. A Munkásművelődési Központban megrendezendő Vasas matiné plakátján 1978. február 12-én ezt olvashattuk: „Légy Te is osztályharcos!”.

A filmprogramban a kor szellemének megfelelően rengeteg szovjet alkotásra hívták fel a figyelmet, de egy „kapitalista” svéd filmet is megnézhettek a moziba járók.

A tapasztalat: érdekes kiállítások, amiket érdemes megtekinteni.