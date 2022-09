Charles Dowding, Stephanie Hafferty: Ásásmentes biokert – Zöldségek, gyümölcsök ter­mesztése és felhasználása organikus módon

A könyv segítségével megtanulhatják az olvasók, hogyan lehet egész évben friss zöldséget termeszteni és fogyasztani. Igen, mind a négy évszakban – ígérik a szerzők. Az általuk ajánlott módszerekkel sikerülni fog, kevesebb erőfeszítéssel nagyszerű eredményeket érhetnek el a kertészkedők. Élvezhetik a saját termesztésű élelem elkészítését, tárolását és tartósítását, az ételek ízét és frissességét, egészséges és változatos étrendet még a tavaszi szűkös hónapokban is. Ötleteket adnak az esetleges felesleg értékesítéséhez is. A szerzők bemutatják azt is, hogyan lehet meglévő anyagokból praktikus, hasznos kerti eszközöket készíteni.

Legnagyobb erénye, hogy gyakorlatias

Recepteket adnak ételek, különböző tisztító- és testápoló szerek, kinti és benti kár­tevők elleni szerek készítésére saját termesztésű illetve gyűjtögetett nyersanyagokból. Segítenek olyan új utakat találni, amelyekkel csökkenthetjük az otthonunkban keletkező hulladékot, és a költségeinket, ugyanakkor önellátóbbak lehetünk, még kis helyen is. Megmutatják, miként lehet a kert egy zárt rendszer, és saját fejlődésünk által mi magunk hogyan lehetünk egyre inkább részesei a kertnek és hasznára a közösségnek. Felfedezzük az örömet, a boldogságot, a „képes vagyok rá” érzését és a kapcsolatot környezetünkkel azáltal, hogy együtt dolgozunk a természettel, és hagyjuk, hogy az vezessen minket. Kreatívan, örömmel.„ A zsűritagok teljesen elképedtek azon a hatalmas mennyiségű hasznos információn, ami ebben a hiánypótló könyvben található. Látszik, hogy olyan emberek írták nagy lelkesedéssel, akik a gyakorlatból is pontosan ismerik mindazt, amiről szó van: a könyv rengeteg szakszerű és világos magyarázatot, hasznos tanácsot tartalmaz... Egyik legfőbb erénye, hogy rendkívül gyakorlatias, ezért mindenki számára tökéletes választás, aki saját termesztésű zöldséget és gyümölcsöt szeretne termeszteni ásásmentes, organikus módszerrel” – így szólt a zsűri értékelése a könyvről, amely 2017-ben elnyerte az angliai Garden Media Guild Practical Book of the Year díját (az év legjobb gyakorlati kézikönyve). (Forrás: Líra)