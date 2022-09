David Baldacci: Végállomás

Atlee Pine FBI-ügynök egész életében az ikertestvérét, Mercyt kereste, akit hat­éves korában elraboltak. A lány eltűnése szétszakította Atlee családját, és a szülei végül minden magyarázat nélkül őt is magára hagyták.

Egy majdnem végzetes nyomozás után Atlee végre nemcsak azt tudta meg, mi állt a tragédia hátterében, de arra is bizonyítékot talált, hogy a nővére túlélte az elrablását, és évekkel ezelőtt a fogvatartóitól is sikerült megszöknie. Ám hogy ezután mi történhetett vele, arról Atleenek fogalma sincs. Amikor fény derül az igazságra, a nőnek élete eddigi legnagyobb megpróbáltatásával kell szembenéznie, ráadásul mindent elveszíthet...

„A Végállomás egy klasszikus David Baldacci-regény. Tele érzelmekkel és izgalmakkal, a történet pedig annyira szövevényes, amilyet csak ő tud alkotni.” – írja kritikájában a BookReporter.com.

„Egyszerűen remek... Összetett regény egy nagyon érdekes nőről, s nem csak egy ügyet kell megoldani. Baldacci egyik legjobbja.” – ez a The Globe and Mail véleménye.

David Baldacci a világ egyik legkedveltebb történetmondója, a könyvei rendre felkerülnek a sikerlisták élére. Több mint 45 nyelven és 80 országban jelentek meg az írásai, és világszerte összesen 150 millió példányban keltek el. A regényeiből filmek is készültek.

(Forrás: Líra) DH