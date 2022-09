Tim Marshall: A földrajz hatalma

„Újabb kiváló kalauz a modern világhoz. Tim Marshall mesterien foglalja össze, hogy mit kell tudnunk, és miért.” – ír elismerően a kötetről Peter Frankopan, a Selyemutak című – ugyancsak népszerű ismeretterjesztő – könyv szerzője.

„A földrajz kulcsfontosságú: behatárolja, mit tehet és mit nem az emberiség. Szövetségek köttetnek, majd esnek szét. Lehetetlen megmondani, hogy a következő évek során pontosan merre billen a hatalmi egyensúly. Most még forog a kaleidoszkóp, darabkái nem állapodtak meg.” – így fogalmaz a szerző nemrégiben megjelent legújabb művében, amelyben a földrajzi meghatározottság következményeit is elemzi, és megvilágítja a lehetséges irányokat.

Tim Marshall könyvében tíz olyan térséget térképez fel, amelyek ma, a nagyhatalmi versengés új korában befolyással lesznek a nemzetközi politikára. Ezek Ausztrália, Irán, Szaúd-Arábia, az Egyesült Királyság, Görögország, Törökország, a Száhel-övezet, Etiópia, Spanyolország és a világűr.

Kiderül, hogy a Száhelben fennálló gondokból miért következik, hogy Európának belátható időn belül újabb menekültválsággal kell számolnia; hogy a XXI. században miért a Földközi-tenger keleti medencéjét tartják a világ egyik leglobbanékonyabb térségének; és miért gondolják sokan úgy, hogy a világűr lesz a hatalmak összecsapásának következő színtere.

Tíz befolyásos térség lehet hatással a versengésre

A földrajz hatalma a hétköznapi olvasó számára is lebilincselő módon mutatja be, milyen módon formálta és formálja az emberiség múltját, jelenét és jövőjét a földrajz.

A kötet szerzője, Timothy John Marshall brit újságíró, író és műsorszolgáltató, külügyekre és nemzetközi diplomáciára szakosodott. Marshall a BBC, a Sky News világ­eseményeinek vendégkommentátora és az LBC vendég­előadója, korábban a Sky News diplomáciai és külügyi szerkesztője is volt. Irodalmi munkássága is e terület köré épül. Korábbi műve, a Földrajz fogságában – Tíz térkép, amelyek mindent elmondanak arról, amit tudni akartál a globális politikai folyamatokról címmel jelent meg.