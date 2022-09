Paula Hawkins: Vakfolt

Edie, Jake és Ryan gyerekkoruk óta elválaszthatatlan jó barátok. Ők hárman – szemben az egész világgal. Edie azt hitte, ez a kötelék mindent kibír. Így amikor Jake-et brutálisan meggyilkolják, és Ryant vádolják a gyilkossággal, Edie világa darabjaira hullik.

A nő évek óta most először magára marad. Az isten háta mögötti házban lakik, ahol előtte Jake-kel éltek. Edie-t porig sújtották az események, és halálra rémült – amire jó oka van. Valaki figyeli. Valaki csak erre a pillanatra várt. Most, hogy Edie magára maradt, újra szembe kell néznie a múlt darabkáival, amiket igyekezett a szőnyeg alá söpörni.Paula Hawkins 50 éves brit írónő, a világ egyik legsikeresebb thrillerszerzője. Legismertebb regénye A lány a vonaton című pszicho-thriller, ami érinti a családon belüli erőszak, az alkoholizmus és a droghasználat témáját is. Második regénye, A víz mélyén, 2017-ben jelent meg. Hawkins Rodéziában, Salisburyben született és nőtt fel (mai Zimbabwe). 17 évesen költözött Londonba, ahol először a kensingtoni Collingham College-ben tanult, majd az Oxford Egyetemen filozófiát, politika- és gazdaságtudományt hallgatott. Később újságíróként dolgozott, pénzügyi témájú cikkeket írt, és kiadott egy nőknek szóló, pénzügyi tanácsokat tartalmazó könyvet is (The Money Godess). 2009-ben kezdett el írni Amy Silver álnéven romantikus regényeket, de ezekkel még nem tett szert hírnévre. Az áttörést akkor érte el, amikor átváltott a komolyabb, sötétebb témákra.

Hirtelen darabjaira hullik a világ: szembe kell nézni vele

Legkelendőbb regénye A lány a vonaton (2015) egy összetett thriller, ami az erőszak és a függőség témáit is érinti, ebből 2016-ban amerikai film készült, a főszerepben Emily Blunttal. A könyv megírása hat hónapjába telt, ami alatt nehéz anyagi helyzetben élt, így az apjától kellett kölcsönkérnie. Hawkins ma Dél-Londonban él. Könyvei világszerte több mint huszonhét millió példányban keltek el. A lány a vonaton 2015 legjobban fogyó könyve lett, és a könyvkiadás szinte minden rekordját megdöntötte: negyvenhat nyelvre fordították le, ötven országban jelent meg, több mint száz hétig nem került le a New York Times bestsellerlistájáról – ebből negyven hetet a lista élén töltött. A Vakfolt izgalmas folytatásnak ígérkezik. (Forrás: Bookline)