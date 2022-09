Irvin D. Yalom: A magyar macska átka

„Hat lebilincselő mese életről és halálról egy virtuóz terapeuta tollából.” – írja a Kirkus magazin kritikusa a kötetről.

Irvin D. Yalom az emberi lélek feltárásának mestere, a „kétszemélyes terápia” elkötelezett híve, akinek hitvallása, hogy a terapeutának a pácienssel együtt kell fejlődnie és változnia, fenekestül felfordítja elképzeléseinket a páciens–terapeuta viszonyról.

Ezúttal hat, részint saját klinikai tapasztalataiból merített, részint fiktív történetet írt, amelyekben aprólékos részletességgel, magabiztos nyelvi kifejezőerővel mutatja be szereplőit, egykori pácienseit, akik nemcsak a terapeuta álmaiba és gondolataiba fészkelik be magukat, de az olvasó számára is emlékezetesek maradnak.

Miközben Yalom betekintést enged a terapeuta szívének és elméjének legmélyebb bugyraiba, arra hívja fel a figyelmet, hogy törékeny és egyedi kapcsolataink végtelen lehetőségek tárházai, megváltozni, önmagunkat jobban megismerni és megérteni pedig soha nem késő.

Rövid részlet a kötetből: „Gondoljunk bele, mi mindent megtesz egy orvos azért, hogy a beteget meggyógyítsa: felmérő interjút készít, naponta vizitel, beszámol a vendégpszichiátereknek, végig­üli a kezeléssel kapcsolatos megbeszéléseket, konzultál az ­orvostanhallgatókkal, kór­lapokat tölt ki, terápiás üléseket vezet, és miközben kezét-lábát töri, tisztában van vele, hogy nincs más választása, mint néhány napon belül visszaküldeni a beteget abba a romboló környezetbe, amely kiokádta magából. Vissza a bántalmazó, alkoholista családba. Vissza a dühös házastárs mellé, akiből rég kiveszett a szeretet és a türelem. Vissza a rongyokkal bélelt papírdobozba. Vissza az autó­roncsba. Vissza a kokainmámorban fetrengő barátok és könyörtelen dílerek közé, akik már a kórház kapuja előtt várakoznak. Kérdés: Hogyan őrizhetjük meg ilyen körülmények között mi, egészségügyi dolgozók a józan eszünket? Válasz: El kell sajátítanunk a képmutatás művészetét. Így aztán változtattam a hozzáállásomon. Mindenekelőtt mérsékeltem gondoskodó természetemet – ami miatt ezt a pályát választottam.”

(Forrás: Bookline)



Soha nincs késő megismerni önmagunkat, s változni

A fásultság elleni védekezés receptje

