Stílszerűen szombaton, a zene világnapján zárja nyári zenei szabadtéri sorozatát a Jazz P’ Art szervezőgárdája Kulcson, a hajóállomáson a fiatal, ám eddig is már komoly lábnyomot maga mögött hagyó Haraszti Ádám Projekt (HAP) fellépésével. Az emlékezetesnek ígérkező koncert 18 órakor kezdődik majd.

Érdemes azonban korábban érkezni, egyrészt mert a kulcsi hajóállomás teraszáról nyíló kilátás önmagában megér egy komolyabb ülést, a hétvégi kirándulás célállomásának is kiváló a helyszín, másrészt – mint mindig – most is bor-, pálinka-, sajtkóstolás és más kulináris élvezetek is várják azokat, akik nem csak a fülüket kényeztetnék szombaton este.



A zenekar névadója, Haraszti Ádám dobos első saját zenekaraként alapította a formációt még 2015 végén, és nem is idehaza, hanem Londonban. Ezzel a kvartettel rögzítették első, stílszerűen The First című kislemezüket 2016 májusában. Zenéje a jazz, soul és hip-hop gyökereiből merít inspirációkat, de nehéz meghatározni a pontos stílust, amibe besorolható lenne. Igényességére jellemző, hogy Ádám a zenéjükben kifejezetten az eredetiséget és a letisztultságot helyezi előtérbe. Az instrumentális jazzt játszó, sok más műfajból is táplálkozó Haraszti Ádám Projekt sokszínű debütalbuma, a Let It Flow groove-os, változatos szerzeményeivel nemcsak a jazzrajongók érdeklődésére tarthat számot. A lemezen egy dal erejéig hallható Sena Dagadu is, aki saját dalszövegével is hozzájárult a dal sikeréhez. A zenekar frontembere, dobosa miután befejezte tanulmányait a londoni Institute of Contemporary Music Performance-ban, hazaköltözött, és a zenekart újabb tagokkal frissítve kezdte el megírni az első nagylemezét. A jelenleg öt főből álló zenekar számos koncertet ad Európa-szerte. A mostani felállás Haraszti Ádám – dob, Deák Attila – gitár, Szabados-Tóth Bálint – szaxofon, billentyű, Turcsányi Áron – basszusgitár.

A koncertre most is érdemes plédet vinni, a hűvös estén jó lesz betakarózni.