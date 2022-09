Ezúttal is lehetőségük lesz családoknak, baráti társaságoknak, munkahelyi közösségeknek arra, hogy megmutassák főzőtudásukat egymásnak és a kavalkád vendégeinek.

A konyhafőnök a népszerű humorista, Király Péter lesz.

A szervezők bíznak benne, hogy minél többen települnek ki a park árnyas fái alá, és főznek valami finomat. A bográcsos főzőverseny mellett házipálinka- és borverseny, UV-parti, ingyenes légvár és a korábbi kulináris kavalkádokon már megszokott színvonalas színpadi műsor várja az érdeklődőket. A rendezvényt népszerűsítő plakát szerint fellép majd a Nemazalány és Sofi duó, Ferenczi Kamilla, valamint koncertet ad az Ámokfutók is. Különlegessége lesz az eseménynek a kísérőprogram is, ugyanis ekkor rendezik meg a nemzetközi amatőr és profi küzdősportgálát is a ringben.

Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere, az egyesület elnöke az alábbi felhívást tette közzé a közösségi oldalán a bölcsőde avatójával és egyúttal a Kulináris kavalkáddal kapcsolatosan:

„Kedves Nagyvenyimiek! Településünk sajátosan nehéz helyzetben van. De a bölcsődefejlesztési program megteremtette a lehetőségét, hogy a jövőbe vetett hit egy ilyen új gyermekintézmény létrejöttével ölthessen testet. Bízzunk benne, hogy sikerrel vesszük a még hátralévő akadályokat, s így a holnapi mérföldkövet is. Még nagyon sok mindent kell beszereznünk a jövő nagyvenyimi nemzedékeinek boldog fejlődése biztosításához. Bízom abban, hogy ehhez további támogatókra találunk. Ezért az idei Kulináris kavalkádon, szombaton, a színes-vidám rendezvényen a bölcsőde javára gyűjtünk majd. Továbbá várunk minden kedves érdeklődőt a Fecskefészek Bölcsőde megnyitó ünnepségén, szeptember 30-án délután 15 órakor. Ez az ünnep egyben az óvoda 60. éves jubileumának ünnepe is lesz, amelyet aztán szüreti mulatság is követ. Mi lehet ennél szebb? Jöjjenek el és örüljenek velünk! Alapozzák meg mindezt a Kulinárison.”