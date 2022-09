Móricz Zsigmond: Úri muri

„Iszonyúan magyar” – írta saját művéről Móricz, és (újra)olvasva az Úri murit, nem kételkedhetünk abban, hogy megállapítása a mai napig kísért. A közel száz éve született mű vaskos humorával, a magyar dzsentri világfájdalmas küzdelmeivel és tivornyáival egy széteső nemzetgazdaság eltékozolt tehetségeinek világa. 1928-as regényében Móricz különös módon a millenniumi időkbe helyezi vissza a cselekményt, így főhőse, Szakhmáry Zoltán mintha egy ősidők óta mozdulatlan tájba csöppent volna a maga újító törekvéseivel és vágyaival. És fordítva is igaz: mindaz, amire kortársként ismerhet az olvasó, a múlt ködében lebeg. Törekvés és vágy: a Móricz-konfliktusok kettős képlete ebben a műben is munkál, hiszen a változtatni akaró „közember” a megromlott házasságán is túl akar lépni, kedvesével kezdene új életet. Mindkét akarat szégyenteljes kudarcra van ítélve, Szakhmáry feladja, hogy tovább küzdjön az adósságaival és magánéleti gondjaival. Talán abban bízhatunk, hogy a tűz, amellyel felgyújtja tanyáját, nemcsak a jót emészti el, de a tétlenséget, a mindenbe beletörődést és a céltalan, magának való életet is. Szakhmárynak „kiútként” csak az öngyilkosság marad. Az Úri muri dilemmái időtlenek, az olvasót egy mai dzsentrivilág fojtogató légköre veszi körül.„Itt az elébb azt kiáltották, hogy egyenlőség, testvériség, szabadság.

Hát ez mit jelent? Ez Magyarországon azt jelenti, hogy egyenlő testvéri, szabad érzéssel nyugodjon bele mindenki abba, hogy minden maradjon a régiben.”Móricz Zsigmond (1879–1942) a vidék, a magyar néplélek értő ismerője, a „népi írók atyja”, újságíró, író, szerkesztő, a XX. századi realista prózairodalmunk meghatározó alakja. Anyai ágon ősi, de elszegényedett nemesi család, apai ágon pedig jobbágyok leszármazottjának sarja volt. Testközelből ismerte a vidéket, és – a korszakban elsőként – érzékeny realizmussal ábrázolta azt műveiben. Kirobbanó tehetség volt, aki kifogyhatatlan bőséggel és elnéző szeretettel mutatta be olvasóinak a falusi és a városi embert egyaránt.

