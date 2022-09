Lee Child: Nincs visszaút

Jack Reacher, a magányos igazságosztó kíváncsiságát felkelti a különleges egység új parancsnokának, Susan Turnernek az elragadó hangja. Úgy dönt, személyesen is meg akarja ismerni a nőt, ezért a hófödte Dél-Dakotából egészen Északnyugat-Virginiáig megy. A bázisra érve azonban a parancsnoknak csupán hűlt helyét találja.

Nyomozásba kezd, hogy megtalálja Turnert, ám közben kísértik a múlt árnyai, és az igazságszolgáltatással is meggyűlik a baja. Csak leleményességének és katonai rutinjának köszönhetően tud szabadulni, hogy – immár a parancsnokkal az oldalán – tisztázhassa magát. Menekülni kényszerül, véres hajsza veszi kezdetét. Miközben igyekszik mindig egy lépéssel az üldözői előtt járni, kénytelen szembesülni azzal, hogy egy férfi és egy nő mennyire másként láthatja a világot.

Jack Reacher mindig bajba keveredik

Lee Child mesterien szövi össze a mozaikszerűen kibontakozó történet és az igazságért folytatott küzdelem szálait. Az izgalmas regény lapjain hősének, Jack Reachernek ezúttal komoly önvizsgálatot kell tartania: mit tett a múltban, ki is ő valójában, és vajon milyen jövő vár rá.

A szerző, Lee Child (eredeti nevén Jim Grant) Coventryben született 1954-ben, azonban négyéves korában szüleivel és három másik testvérével Handsworth Woodba, Birminghambe költöztek a gyerekek jobb taníttatása érdekében. A birminghami King Edward’s Schoolba járt. Apja köztisztviselő volt, öccse Andrew Grant szintén író. 1974-ben 20 éves korában, amíg a Sheffield-i Jogi Egyetemre járt, kezdett el egy színházban különböző háttérmunkákat végezni, azonban nem volt szándéka jogi pályára lépni. Az egyetem elvégzése után egy kereskedelmi televíziónál helyezkedett el. Angol író, de New York államban él feleségével. Első regénye az Elvarázsolt dollárok (Killing Floor) megnyerte az Anthony Award Legjobb első regény díját.

Lee Child minden regénye egy egykori amerikai katonai rendész, Jack Reacher kalandjait követi nyomon az Egyesült Államokban. Történeteiből többet meg is filmesítettek, ezekben Tom Cruise alakította Jack Reacher, a kemény, dörzsölt ex-katona hálás szerepét. A szerzőnek eddig 61 regénye jelent meg.

(Forrás: Bookline)