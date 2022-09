Oded Galor: Az emberiség utazása – A modern világ egyenlőtlenségének okai

Az ember az egyetlen faj az élővilágban, amelynek nem kell nap mint nap szó szerint megküzdenie az élelemforrásokért, és amely olyan életszínvonalat ért el, amilyet rajta kívül semelyik másik faj sem tudott megvalósítani a Földön. Az életszínvonal azonban nem egyenlő mértékben jellemző. Sőt: az egyéneket, a társadalmi csoportokat és országokat is hatalmas gazdasági különbségek jellemzik. Miért?Az elismert közgazdász és gondolkodó, Oded Galor az emberiség hajnalától napjainkig tartó, érdekfeszítő utazásra hívja az olvasót, amely során választ kínál a történelem két nagy rejtélyére: Miért nem tudott az emberiség évezredeken keresztül kitörni a szegénységből? Mi magyarázza, hogy egyes országok gazdagabbak más országoknál? Az emberiség utazása tanulságos, olykor megdöbbentő módon világítja meg a történelmet alakító összefüggéseket, miközben olyan izgalmas kérdésekre is magyarázattal szolgál, mint hogy milyen szerepet játszott az ipari forradalom a gyerekvállalási kedv változásában, hogy mi köze az ekének a nemek közti egyenlőséghez, és hogy összeegyeztethető-e a folyamatos gazdasági fejlődés a környezetvédelemmel.

Milyen okok ala­kítják az emberiség fejlődését?

Aki szerette Yuval Noah Harari Sapiens című könyvét, Oded Galor érdekfeszítő okfejtését is értékeli majd.Oded Galor az amerikai Brown Egyetem közgazdász professzora, az egyesített növekedéselmélet atyja, aki arra keresi a választ, milyen okok alakítják az emberiség fejlődését, és miért alakultak ki a történelem során az egyes társadalmak közti gazdasági egyenlőtlenségek. Több évtizedes kutatásának eredményeit rangos egyetemeken és konferenciákon osztotta meg a szakmai nyilvánossággal, most pedig a szélesebb olvasóközönség elé tárja őket Az emberiség utazása című könyvében, amely világszerte huszonegy nyelven jelenik meg.„Elsöprő erejű beszámoló arról, milyen kulturális, technológiai és oktatásügyi hatások miatt tudtak kitörni egyes országok a szegénységből.” – írta róla a Financial Times.„Ambiciózus kísérlet a társadalmak gazdasági növekedésének a megértésére.” – áll a The Guardian kritikájában.„Lebilincselő könyv az emberiség történelmét formáló erőkről, valamint a fejlődés legfontosabb mozgatórugóiról.” – ajánlja Nouriel Roubini. (Forrás: Libri)