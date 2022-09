Dunaújváros - A város kórus­élete valójában 70 évnél is régebbre nyúlik vissza. Lényegében már 1950-ben is énekeltek a gyár építői – akkor Kovács István karnagy foglalkozott a kórussal – a Városi Tanács határozata alapján 1952 szeptemberében alakult meg a kórus, ami akkor a Sztálin Vasmű Énekkar nevet viselte, szakmai vezetője pedig Székely Endre zeneszerző volt. A kórus állandóan bővülő repertoárján a zeneirodalom klasszikusaitól a kortárs szerzőkig számos mű fedezhető fel. Ezúttal közel 450 év zenei termésének egyházi műveiből válogatták a műsor programját a kar vezetői, Könyves Ágnes és Kurucz Gergely karnagyok, akik a koncerten felváltva vezényeltek. A közönség soraiban helyet foglalt többek között dr. Mészáros Lajos ország­gyűlési képviselő, Szántó Péter, a kulturális bizottság elnöke, valamint Gerencsér Tamás, dr. Bogáth Jenőné, a kórus korábbi elnökei, Horváth Péter, aki az együttest közel negyedszázadig irányította, és természetesen korábbi tagok is ott voltak.