Patricia Highsmith: Mélyvíz

„A love story soha nem a teljes történet.”

Victor Van Allen higgadtan, a barátai számára felfoghatatlan nyugalommal fogadja el felesége cseppet sem titkolt kilengéseit. Melinda már a látszatra sem ügyelve, nyilvánosan kezd ki férfiakkal, akiket még a házukba is meghív, és férjével mit sem törődve marasztalja őket akár éjszakára is. A rendkívül intelligens férj látszólag hozzászokott ehhez a fölöttébb bizarr helyzethez, és egy külön kis világot alakított ki magának a ház másik felében.De egyszer csak az asszony egyik korábbi szeretőjét meg­gyilkolják. Vic – hogy a felesége szeretőit elriassza – azt kezdi el terjeszteni, hogy ő volt a tettes. A makulátlan jellemű, a környezetében nagy tiszteletnek örvendő férfinak ezt természetesen nem hiszik el, de a gyanú egyre több emberben feltámad, amikor Melinda egy újabb szeretője is meghal...

A regény legújabb filmfeldolgozása igazi sztárparádé: Adrian Lyne rendezte, a főszerepet pedig a majdnem minen alakításában lenyűgöző Ben Affleck alakítja.

Patricia Highsmith (1921-1995) amerikai írónő a pszichológiai thriller műfajának óriási hatású klasszikusa. Már az első, Két idegen a vonaton című regényével ismertté vált a szélesebb olvasóközönség számára, miután Alfred Hitchcock, a horror és a pszichológiai thriller mesteri rendezője filmvászonra vitte a történetet. A Mr. Ripleyről szóló könyveiben (A tehetséges Mr. Ripley, Ripley a mélyben, Ripley és a maffiózók stb.) a szerző izgalmas – és erkölcsileg felkavaró – játékot játszik az olvasóval: intelligens sorozatgyilkosát olyan mély beleérzéssel ábrázolja, hogy az egyre rokonszenvesebb vonásokkal felruházott alakot megkedveljük, megértjük, sőt szinte szurkolunk neki, hogy megússza a bűntényeket.

A Mélyvíz – Patricia Highsmith legsikeresebb könyve, amelyből több filmadaptáció is készült – bravúrosan, minden apró részletével tárja elénk egy pszichopata gyilkos legbensőbb énjét.

„Emlékszem, miután egy antikváriumban megvettem, arra gondoltam: Miért nem említette nekem soha senki ezt a könyvet?” – csodálkozik rá a könyvre egy kritikusa.

(Forrás: Bookline)