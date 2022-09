Jeff VanderMeer: Kolibri szalamandra

„Jane Smith” biztonsági tanácsadó kap egy borítékot, benne egy raktár kulcsával, amely egy kitömött kolibrit és egy kitömött szalamandrához vezető nyomokat rejt. Silvina, a halott nő, aki az üzenetet hátrahagyta, hírhedt ökoterrorista volt. Amikor Jane elviszi a kolibrit a raktárból, olyan események sorozatát indítja el, amelyek hamar kicsúsznak az irányítása alól. Ő és a családja is veszélybe kerül, s csak néhány szövetséges segít megérteni neki a veszély valódi mértékét. Vajon az egyetlen út a biztonságba, ha követi Silvina lépteit? Vagy túl késő leállni? Miközben Jane keresi a válaszokat arra, miért vette fel vele a kapcsolatot Silvina, ő – és talán a világ is – kifut az időből. A Kolibri szalamandra Jeff VanderMeer kápráztató, filmszerű stílusának legjavát nyújtja. Feszes és váratlan csavarokkal teli történetté szövi a klímaváltozás, az identitás és az általunk lakott világ alapvető kérdéseit.

Jeff VanderMeer számtalan rangos díjjal elismert szerző. Legnépszerűbb műve a Déli Végek-trilógia (Expedíció, Kontroll, Fantomfény), amit 35 nyelvre fordítottak le, az első kötetből film is készült Natalie Portman, Tessa Thompson és Oscar Isaac főszereplésével. VanderMeer Floridában él feleségével, a szintén több irodalmi díjjal kitüntetett Ann VanderMeerrel.

