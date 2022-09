Ian Gittins: Depeche Mode – Hit és rajongás

A nyolcvanas évek hajnalán Basildonból, ebből a II. világháború után létrehozott új városból emelkedett fel és indult világhódító útjára a Depeche Mode, melyet négy futurista srác, a brit elektropop úttörői alapítottak. Fő dalszerzőjük, Vince Clarke korai távozását túlélve a banda hamarosan komoly kultuszt épített maga köré. A zenekar – avagy Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher és Alan Wilder – szexről, vallásról, megszállottságról és halálról szóló, sötét árnyalatú dalai Berlintől Montevideóig hatalmas arénákat és stadionokat töltöttek meg, lemezeik milliós eladásokat produkáltak, és a világ számos listájára felkerültek. A külső szemmel fényes diadalmenetnek tűnő negyven esztendő azonban életveszélyes kitérőket is tartogatott: az út során megjelent a bénító önbizalomhiány, a zenekaron belüli verekedés, a családi-magánéleti problémák, a depresszió és a súlyos alkoholizmus... Ráadásnak pedig a katasztrofális heroinfüggőség, amely majdnem megölte Gahant, a karizmatikus, mégis sebezhető énekest. A most megjelent kötet az együttes legkorábbi, essexi fellépésétől a 40. évforduló előestéjéig mutatja be ennek az utánozhatatlan, globális szintipopjelenségnek az egyedülálló történetét. Ez a Depeche ­Mode sztorija.

Az együttes a legszebb férfi­korba lépett

A könyv szerzője, Ian Gittins harmincöt éves zeneszak­írói karrierje alatt számos cikket jelentetett meg a De­peche Mode-ról a Melody Makerben, a Time Outban, a Q magazinban, illetve a Guardianben. Számos illusztris zenei nagysággal készített interjút Joe Strummertől kezdve Liza Minnelliig. A ’90-es évek végétől kezdett könyveket írni, olyan emberek élettörténeteit, mint Eddie Izzard, Blur és Bil­ly Bragg. Társszerzőként segített a Judas Priest énekesének, Rob Halfordnak megírni megdöbbentő, mindent elmondó memoárját, a Confesst (Vallomás), dolgozott Sir Cliff Richarddal az élettörténetén, az Álmodón. A The Cure: A Perfect Dream (A gyógymód: egy tökéletes álom) című könyv szerzője, továbbá Nikki Sixx-szel, a Mötley Crüe basszusgitárosával együtt jegyzi a nagy sikerű A heroinnaplók – Egy összetört rock­sztár életének egy éve című művet. Jelenleg Londonban él.(Forrás: Líra)