Sarah Pearse: A pihenőhely

Ez megint egy letehetetlen krimi A szanatórium című New York Times bestseller szerzőjétől. Elin Warner nyomozó második kiruccanása, amely során felderíti, mi áll a káprázatosan szép szigeten található pihenőhelyen történt halálesetek mögött. Legtöbben pihenni jöttek. De van, akit a bosszú hajt.

Wellness-pihenőhely nyílt egy szigeten, nem messze Anglia partjaitól. A szállás azzal kecsegtet, hogy az ember felfrissülhet, kipihenheti magát – de magának a szigetnek, amelyet a helybeliek Halálszikla néven ismernek, sötét a múltja. Sok évvel ezelőtt egy sorozatgyilkos garázdálkodott rajta, és az a szóbeszéd járja, hogy a sziget ma is elátkozott. Elin Warner nyomozót akkor hívják a pihenőhelyre, amikor a jógapavilon alatti sziklán egy fiatal nő holttestére bukkannak. Első pillantásra úgy tűnik, tragikus baleset történt. De az áldozat nem a pihenőhelyen szállt meg – egyáltalán nem is kellett volna a szigeten tartózkodnia.

Másnap az egyik vendég búvárkodás közben a vízbe fullad. Elin ekkor már gyanakszik, hogy a halálesetek nem a véletlen művei. De miért vette célba valaki a pihenőhely vendégeit, és még ki lehet veszélyben? Elinnek meg kell találnia a gyilkost, nehogy a sziget történelme megismétlődjön.

(Forrás: Líra)