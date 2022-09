A különleges eseményről Szabó Oszkár, Dunaföldvár plébánosa is mesélt nekünk:

– Szép ünnepünk volt a bölcskei hívek büszke örömére a helyi templomban. Az emlékezetes esemény a lengyel katolikus egyház częstochowai pálos kolostorának szentélyében lévő, Fekete Madonna néven ismert ikon res­taurálás utáni másolatának a megáldása és az eredeti helyére való állítása volt. Ez a kép az egyházmegyénk legrégebbi festménye. Reméljük, hogy a jó hír hallatán a zarándokok is útra kelnek hozzá.

Szabó Oszkár dunaföldvári-bölcskei plébános



– A mai ember is útnak indul egy ilyen alkotással találkozni? – kérdeztük a plébánostól, aki elmondta:

– Alapvetőn a zarándoklat egy vallási kifejezés, ami azt jelenti, hogy a hétköznapi világunkból elmegyünk egy olyan földi helyszínre, ahol úgy érezzük, hogy összekötődik a föld és az ég. Ez emlékeztethet bennünket a menny­országba vezető örök zarándoklatunkra. Ott aztán ünnepi vagy csendes körülmények között egy kicsit feltöltődünk, majd visszatérünk a szokásos környezetünkbe.

– A mostani világban gyakran az a gond, hogy a régi fogalmakat tetszőlegesen átminősítik. Például hallottam, hogy valaki bejelentette: „el­zarándokoltunk egy sör-, majd egy motorosfesztiválra”. Ez bizony csalódást jelentő kijelentés a számomra.

– Örömöt adott ez az ünnepi szertartás a híveknek?

– Először is az átlagosnál többen voltunk, hiszen az ottaniak büszkék arra, hogy ismét történt egy jó dolog, és visszakerült a helyére a képünk. Emellett volt közöttük egyfajta áhítat is. Azt is jó néven vették, hogy felolvastuk nekik a restaurátor levelét, amiben elmesélte az elvégzett munka történetét. Falun több időt szánnak ilyesmire az emberek, ezért türelmesen meghallgatták, majd elé álltak és alaposan megszemlélték.

Pongrácz Gábor, Bölcske hit­oktatója és helytörténésze hihetetlenül sok megalapozott történetet ismer a faluja múltjából. A római katolikus templom a mai állapotában is példaértékű gondossággal van rendben tartva. Építése is különleges számba menő. Pongrácz Gábor elmondta lapunknak:

– A Szentháromság tiszteletére szentelt templomunk 1792–96 között épült az akkor már romos állapotban lévő madocsai bencés apátság kövei egy részének felhasználásával. Közöttük római és középkori köveket is találhatunk a szentély külső oldalán.

Pongrácz Gábor, Bölcske hitoktatója és helytörténésze



– Ez egy híres kegykép, a restaurálással helyreállított Fekete Madonna-másolat, amely a XVIII. század második felében készülhetett – folytatta gondolatait Pong­rácz Gábor. Hozzátéve: – Az első róla szóló publikáció 1991-ben jelent meg. A mű a korábbi állapotában szinte teljesen élvezhetetlen állapotban volt, egyrészt ezért nem került a templomban bemutatásra. Másrészt a jelentős értéke miatt az ötvenes években, a kommunista időkben a titokban tartásával, a lefátyolozásával igyekezték megőrizni az utókor számára.

– A restaurálásról elmondható, hogy a feladatra Makói Juhász István és neje, Dóra asszony jelentkezett. A munkájukhoz fölvették a kapcsolatot dr. Terdik Szilveszterrel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékéről, az ő iránymutatása sokat jelentett. Továbbá, mivel nem akartuk terhelni az egyházközségünk pénzügyi keretét, úgy döntöttünk, hogy közadakozásból végeztetjük el a munkát. Elsőként Süli János úrral vettük föl a kapcsolatot, aki a szükséges összeg csaknem felével támogatta a tervünket. A fennmaradó összeget pedig a helyi közösség tagjai biztosították.

A Fekete Madonna egyik különlegessége a rajta látható latin nyelvű felirat, egy III–IV. századi Mária-ének kezdősora: „A te oltalmad alá futunk Istenünk szent anyja!”. Ezt az alkotást „útmutatónak” is nevezhetjük, mivel a Szűzanya a kezében könyvet tartó kis Jézusra mutat, ami azt szimbolizálja, hogy „ő az út, az igazság és az élet”.

A kép további érdekessége, hogy „felékszerezték”. Egy dombornyomott sárgarézből és ezüstből álló koronát készítettek hozzá. Ennek a stílusa XVIII. századi. Ezt az ékességet kalandos módon találtuk meg a templom kriptapincéjében. Ugyanott hiába kerestük a Szűzanya nyakláncát, aminek a nyomait viszont megleltük a festményen. Nem találtunk rá a kis Jézus koronájára sem. Ezeket másolat formájában kívánjuk pótolni.

– A kegykép megáldását Szabó Oszkár dunaföldvári-bölcskei plébános végezte. Ezt követően még egy ünnepségen vettünk részt. A hívekkel együtt átsétáltunk a közelben található, száz évvel ezelőtt megalakult Bölcskei Miasszonyunk Rend Szent József Leányiskolai Zárdája épületéhez, ami ma bölcsődeként szolgál. A rajta lévő emléktáblát is megáldotta a plébános úr.