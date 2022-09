Kisapostag - A rendezvény több okból is rendhagyó, mivel a szervezők olyan együtteseket, dalosformációkat is meghívtak, amelyek eddig nem szerepeltek Kisapostagon. A másik különlegesség a nemzetiségi csoportok fellépése, amivel nem titkolt szándék a környező településeken élő népek, kultúrák összekapcsolása. Harmadikként pedig a dalolás után a nemzetiségek ételeinek kóstolása, és azon keresztül egymás jobb megismerése nyújtott kitűnő lehetőséget a közösségi élet elmélyítésére.

Egységes megjelenés és hangzás, remek előadás

Elsőként a házigazda, a Lila Akác vezetője, Szatmáriné Piroska köszöntötte a vendégeket. A meghívást elfogadta a Búzavirág Dalkör Dunaújvárosból, a Derűs Ősz Dalkör Dunaegyházáról, az Aranydaru Nyugdíjas Klub Dalkör Nagyvenyimről, a Vadalmafa Dalkör Baracsról, a Sárosdi Dalkör és a Német Nemzetiségi Tánccsoport Mezőfalváról. A köszöntőben elhangzott, szívmelengető a népviseletbe öltözött résztvevők és a régi, ismerős arcok, dalostársak látványa. Valamint külön öröm, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap, Kisapostag Önkormányzata és Varga Gábor országgyűlési képviselő támogatásával létrejöhetett ez a nemzeteket összekapcsoló rendezvény. A mai napon a csodálatos magyar népdalok mellett ízelítőt kaphatunk a szlovák és német népdalokból és táncokból. Továbbá a dalkörök produkciója után megkóstolhatjuk a nemzetiségek ételeit is – hallhattuk a felvezetőben. Ezután Nagy Attila, Kisapostag polgármestere megnyitotta a rendezvényt, amelyben kifejezte örömét, hogy a jövőben sokkal szélesebb körben ismerkedhetnek meg a települést körülvevő népcsoportok kultúrájával, dalaikkal, táncaikkal.

A Baracsi Vadalmafa Dalkör őrizheti a vándorkupát egy évig

A megnyitót követően Varga Gábor, a rendezvény fővédnöke is üdvözölte a megjelenteket. Külön köszönte a nemzetiségiek részvételét, és kellemes dalolást, ismerkedést kívánt. A hivatalos percek elmúltával a dalkörök produkciói következtek, ezekben számos ma is ismert népdal mellett csak arra a vidékre jellemző dalokat is hallhattunk. Ilyen volt a többi között a dunaegyháziak előadása, amelyben egyes dalokat szlovákul is elénekeltek. Szintén nagy sikert aratott és emelte a rendezvény különleges hangulatát a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat tánckarának műsora. A program végén, rövid szünet után, a dalkörök produkcióinak értékelése és a díjátadó következett.

A Kisapostagi Lila Akác Dalkör ezúttal is remek házigazdának bizonyult Fotók: a szerző



A zsűri elnöke, Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere az értékelésben kiemelte az együttesek megjelenésének egységét, a közös hangzás sikerességét és a remek előadásokat. A vándorkupát Szatmáriné Piroska főszervező, Nagy Attila, Kisapostag polgármestere és a zsűri elnöke, Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere adta át a legkiemelkedőbb együttesnek, a Baracsi Vadalmafa Dalkörnek. A díjat Koncz Mária, a dalkör szakmai vezetője vette át. Ezzel a baracsiak a hétvégén két nagyszerű eseményt is ünnepelhettek, mivel szombaton tartották a dalkör fennállásának 25. évfordulóját.

A rendezvény záró mozzanataként nem maradt más hátra – a dalkörök emléklapjainak kiosztása után –, mint az ebéd elfogyasztása, s a már sokat emlegetett nemzetiségi ételek kóstolása. A Schalbert Kisapostag Település Fejlesztés Alapítvány szervezésében megrendezett esemény ezúttal is méltán öregbítette a vendéglátók jó hírnevét.