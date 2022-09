Timothy Snyder: Véres övezet

„Lenyűgöző bemutatása annak a földrajzi zónának, ahol Hitler és Sztálin gyilkos politikája egymást átfedve tombolt” – írja a kötetről Christopher R. Browning amerikai történész.

Még ki se tört a második világháború, de Sztálin már tömegesen lövette agyon és éheztette halálra saját állampolgárait, és ezzel a háború alatt se hagyott fel. Az amerikai katonák, noha 1945-ben több koncentrációs tábort is felszabadítottak, nem jutottak el azokhoz a haláltáborokhoz, kivégzőhelyekhez és kiéheztetésre létesült táborokhoz, ahol Lengyelországtól Ukrajnáig, Litvániától Belorussziáig a polgári lakosságot milliószám éheztették halálra, verték agyon, lőtték le és gázosították el a Szovjetunió és a náci Németország hatóságai és katonái.

Tizenkét év alatt egy olyan gyilkolási politikával, amelynek a harci cselekményekhez semmi köze nem volt, a két rezsim 14 millió embert gyilkolt meg ebben a halálzónában – a véres övezetben. A háború után a véres övezet a vasfüggöny mögé került, történetére homály borult.

Timothy Snyder könyvében úttörő nyomozás eredményeként mutatja be azokat a helyszíneket, ahol európai polgárok milliói lelték halálukat, s közben rávilágít Hitler és Sztálin indítékaira is. Biztos kézzel ágyazza bele korukba a hitleri holokausztot valamint a sztálini terrort, felidézi a náci és a szovjet tömeg­gyilkosságok feledésbe merült epizódjait, friss adatokkal szolgál a két rendszer kapcsolatáról.

Emberi hangvételű, és világos álláspontokat ír le

A bőséges szakirodalmon túl a szerző kiemelt figyelmet szentel az áldozatoktól ránk maradt írásos anyagoknak: leveleknek, vonatból kidobott üzeneteknek, holttesteknél talált naplóknak. Mélységesen emberi hangvételű és világos álláspontokat megfogalmazó kötet történelmünket dokumentumok által bemutató alapművek egyike.

„A Véres övezet impozáns történészi munka, egyike a XX. századi Európa történelmét bemutató alapműveknek. Snyder úttörő jelentőségű és bátor könyve új szemmel láttatja a közelmúlt tömeggyilkosságait. Évtizedek óta a legfontosabb könyv, amely a témáról megjelent” – írja a kötetről Tony Judt történész, A háború után szerzője.

