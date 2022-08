George Friedman: Vihar a csönd előtt

2026-ban az Amerikai Egyesült Államok születésének 250. évfordulóját fogja ünnepelni. Egy olyan államról beszélünk, amelyet bár nem birodalmi szándékkal alapítottak, de azzá vált, s amelyet minden hibája ellenére napjaikban is nagyon sokan tekintenek példának és igazodási pontnak a nemzetközi politikai életben. A fiatal amerikai birodalom – amely a soft powernek sokkal többet köszönhet, mint a fegyvereinek – most formálódik.

A történelemben az a nyolc évtized, amely a második világháború óta eltelt, s amelynek köszönhetően a Szovjetunió megszűntét követően az USA hegemón világhatalommá vált, nagyon rövid idő, és természetesen tele van ellentmondásokkal. Ám az amerikai hegemónia nem a fegyverek uralmán, hanem a technológia kultuszán, nem a gazdasági erőn, hanem az angol nyelv globális használatán, nem a nemzetközi politikai befolyáson, hanem a szabadság és ellenállás, a megfontoltság és vakmerőség jellegzetesen amerikai kultuszán nyugszik.

A jelenleg megkérdőjelezett értékek újra megerősödnek

Az amerikai létforma ma is vonzó, függetlenül attól, hogy a világ csendőrje sikeresen zárja-e le katonai akcióit, vagy sem. Friedman ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy mindezek a külső és belső viharok megtisztítják a terepet: a ma konfliktusait szükségszerűen egy megnyugvási állapot váltja majd fel, amelyben a jelenleg megkérdőjelezett értékek újra megerősödve segítik majd hozzá a világot és az Egyesült Államokat ahhoz, hogy betölthesse történelmi hivatását.

A szerző, George Friedman geopolitikai előrejelző, a nemzetközi ügyek stratégája, s magyar származású: Budapesten született 1949-ben zsidó szülők gyermekeként. A családja a kommunista hatalom elől először Ausztriába menekült, majd kivándorolt az USA-ba. Friedman világszerte több katonai és kormányzati szerv tanácsadója volt, 1996 és 2015 között az általa alapított Stratfor magánhírszerző cég és geopolitikai agytröszt elnöke volt. A távozása óta a hasonló profilú, szintén általa alapított online kiadványt, a Geopolitical Futures elemzőportált irányítja. A műveit több mint húsz nyelvre fordították le, magyarul több könyve is elérhető.

(Forrás: Bookline)