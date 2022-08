Csíkszentmihályi Mihály: Flow – Út a boldogsághoz

„A flow megtapasztalása önmagában még nem jó és nem dicséretes, csak akkor válik azzá, ha ez a tapasztalat gazdagít téged és a környezetedet, és továbbvisz a fejlődésben.” – így válaszolt Csíkszentmihályi Mihály, Széchenyi-díjas pszichológus, a flow-élmény koncepciójának megteremtője 2014-ben Ingeborg Szöllösinek, aki ezt a különleges interjúkötetet készítette a 71 éves tudóssal.

Csíkszentmihályi Mihály a flow-ról, mint a kiteljesedett, boldog élet alapfeltételéről mesél, mindezt kérdés felelet formájában, életművének legfontosabb üzeneteit összefoglalva. A professzor arra is részletesen kitér, hogyan jön létre a flow, és hogyan tudjuk megteremteni a feltételeit az élet legfontosabb területein.

„Egy személyes beszélgetés Csíkszentmihályi Mihállyal inspiráló kalandtúra. Az egyik utolsó »reneszánsz emberként« szellemesen és elegánsan szembesít bennünket világunk vízválasztó kérdéseivel. Ennek mentén osztja meg gondolatait a gyerekneveléstől a játék társadalmi értékén át a közösségek flow élményéig. Mindezt úgy, hogy a tudós helyett most egy közvetlen barát ül velünk szemben, aki szelíden, de határozottan ösztönöz minket egy jobb és boldogabb életre.” – írja Vécsey Zsadány, az ALEAS Simulations társalapítója.

A könyv azon örök kérdésekre ad választ, hogy mi a boldogság, hogy leszünk boldogok, s ezzel nagy sikert aratott a társadalom körében. A munka mögött az író életen át tartó kutatása állt. Csíkszentmihályi majdnem 60 éves volt, amikor a siker utolérte, és munkásságát kellően elismerték. 1988-ban jelentkezett nála egy kiadó, hogy írjon a flow-ról egy tudományos igényű könyvet, amit kinyomtatnának. 1990-ben jelent meg ez a munka, és lassan, de biztosan nagy népszerűségre tett szert. Munkájában sikeres emberré vált. Elismerésre és tekintélyre tett szert, bár sokan kissé kívülállóként is kezelték elvont gondolkodása miatt. Ezért 1999-ben Kaliforniába költözött, és ott folytatta tovább tevékenységét, az időközben nagyon népszerűvé vált, rendkívüli jövővel kecsegtető kutatási irányzatot, amely mindazzal foglalkozik, ami az embereket boldoggá, erőssé és elégedetté teszi. (Forrás: Bookline)