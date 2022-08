Amy Daws: Wait With Me – Várj velem 1.

A romantikusregény-író Kate Smith az írói válsága miatt egy sort sem képes írni. Ráadásul a sikeres erotikus Panzió-sorozata jogdíjának utolsó részleteit éli fel, így szinte bármire kész lenne, hogy újra megszállja az ihlet. Még arra is, hogy nap mint nap besurranjon egy autószerelő műhely ügyfélváró termébe, ahol a szavak szabadon és perzselő forrósággal ömlenek, akárcsak az ingyenkávé.

Sikerül észrevétlennek maradnia egészen addig, amíg a jóképű autószerelőnek, Miles Hudsonnak fel nem tűnik a furcsa kis vörös lány, aki a személyzeti bejáraton át lopakodik ki és be. A lány viszont túl izgalmasnak tűnik ahhoz, hogy csak úgy leleplezze. És Kate-nek is kapóra jön, hogy első kézből szerezhet információkat az új könyvötletéhez.

Üdítően szellemes és megkapó romantikus történet, a Passionflixen várható új film alapja. Kiváló arra, hogy feltöltődjön vele az olvasó.

„Tréfás, szexi és szórakoztató. Kötelező olvasmány minden romantikusregény-rajongó számára. Amy Daws vidámabbá tette a napomat azzal, hogy megalkotta Kate és Miles történetét” – írja Shayna a goodreads.com-on.

Akik szeretik az érzéki, ugyanakkor tartalmas könyveket, azoknak tetszeni fog. (A kiadók csakis 18 éves kortól ajánlják!)

(Forrás: Bookline) DH