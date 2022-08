Hobo: Térdig a szarban, fülig a szeretetben

„Egyedül voltam én sokáig, Majd eljöttek hozzám sokan...” – írta József Attila. Velem is ez történt, körülvettek Önök, családom is lett. Játszhattam és játszom ma is. De most, utam vége felé úgy éreztem, el kell mondanom még sok-sok mindent, amit a zenében nem tudtam. Ezért írtam ezt a könyvet, amit most hálás szívvel ajánlok önöknek. Szeretettel, Hobo – ezzel a néhány mondattal ajánlja Földes László új könyvét, amely a Hatagin Gotov Akim kiadónál jelent meg a közelmúltban.

Földes László Hobo elő­adóművész, a magyarországi blues egyik úttörője, aki ebben az évben ünnepli 77. születésnapját. A jeles alkalomból Térdig a szarban, fülig a szeretetben címmel június 9-én megjelent önéletrajzi könyve, 752 oldalon, két hasonló című különálló lemezzel, amelyek összesen 33 dalt tartalmaznak.

A kötet mozaikszerű szerkesztésben, laza időrendben halad végig az elmúlt 77 esztendőn. Magánéleti, társadalmi, történelmi, művészeti kitekintést ad hosszú pályafutásáról, amelyet hol anekdotikus, hol önironikus formában mesél el a szerző. Felidézi élete legnehezebb korszakait, tragédiáit, bukásait, botrányait, sikereit, találkozását az igaz szerelemmel, és kalandozásait a zene, az irodalom, a film és a színház világában, valamint személyes kapcsolatait híres költőkkel, zenészekkel, képzőművészekkel, rendezőkkel.

Páratlan élmény négyszemközt lenni a művésszel

A lemezek tematikája szorosan kötődik a könyvhöz, amelyek koncertjén is visszaköszönnek majd, s így bepillantást nyerhetünk életének olyan részébe is, amiket eddig nem láthattunk. Együtt utazunk vele a korszakokon át, s együtt éljük át vele a pillanatokat, amelyek meghatározóak voltak életében.

„Dolgaim pocsékul indultak, először elhittem a hazugságokat, aztán megtagadtam azokat, de ez nagyon kevés. Hitet találni a legnehezebb, ha az ember magára marad és menekülnie kell.” – tesz hitvallást Földes László Hobo, s a szavakhoz útitársul a könyvvel kapott lemezeket is hallgathatja az olvasó. Páratlan élmény „négyszemközt” lenni a művésszel, miközben muzsikája szól.

(Forrás: Bookline)