Ebben a tanévben Vizsolyban forgattak dokumentumfilmet A lélegeztetőgép címmel. Nem a megszokott megközelítést választották a vizsolyi Biblia kalandos történetének bemutatására, hanem a pandémia okán meglepő fordulattal jutottak el egy emberi sorson keresztül a címünk magyarázatához.

Médiacsoport hetekig tervezte a forgatás minden mozzanatát. Előzetesen megismerkedtek a főszereplő, Oti néni nehéz életkörülményeivel, a vizsolyi református templomban végzett munkájával, ami a film csattanója, hiszen a lélegeztetőgép nem kórházi betegek ellátására szolgáló berendezés, hanem a Bibliát „életben tartó” szellőztető készülék, amely megakadályozza, hogy ez a kulturális kincs az enyészeté legyen.

…Aztán jöttek a megmérettetések egymás után. A nagy múltú Helikon középiskolásoknak rendezett versenyén szakmai zsűritől arany minősítést kaptak, majd az Országos Diákfilmfesztiválon újabb díjat nyertek el és úgy határoztak, hogy megmérettetik magunkat az ország legnevesebb filmes szakmai versenyén, a Bujtor István Filmfesztiválon.

A filmes szakma legnevesebb alkotói között a POK csoportja egyedüliként jutott be amatőrként és középiskolásként a zsűrizendő alkotások közé. A négynapos rendezvényen stáb tagjai vörös szőnyegen vonultak be a fesztivál helyszínére. A filmet levetítették, majd a zsűri előtt szakmai kérdésekre adtak a diákok frappáns válaszokat, pódiumbeszélgetésen közönség előtt mutatták be az alkotás menetét, hátterét a beszélgetésvezető nagy meglepődésére és megelégedésére különösen a fiatalságuk okán.

Hatalmas eredményként könyvelhetjük el azt a sikert, hogy országosan elismert televíziócsatornák, filmstúdiók, producerek, nagyköltségvetésű alkotások között figyelmet szenteltek és elismeréssel beszéltek alkotásunkról, és biztatták a munka folytatására.