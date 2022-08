W. Bruce Cameron: Társ a bajban – Az első kutya története

A Társ a bajban a történelem legdrámaibb időszakába kalauzol bennünket egy, a túlélésért küzdő törzs, valamint egy különös, ember és farkas közötti kapcsolat történetét meséli el – egy olyan barátságét, ami kitörölhetetlen hatással volt az emberiségre.

Harmincezer évvel ezelőtt eljegesedés kezdődött a bolygón. A hideg elől az erdős területekről a füves pusztákra menekülő fajok között ott volt az ember is: ragadozó és zsákmány egyszerre. Miközben nagyon is emberi kihívásokkal néztek szembe – mint az anyai szeretet és az apák árulása, törzsi háború és egyre növekvő éhínség, politikai cselszövés és tiltott szerelem, öröm, remény és súlyos veszteség –, őseink embertelen körülmények között versengtek a szűkös élelemért. Az emberiség a kihalás szélére sodródott, ám volt egy különleges előnyük a többi fajjal szemben, valami egészen új dolog – a háziasított farkas. Egyedül e rendkívüli körülmény tette lehetővé, hogy ebből az ádáz fenevadból az emberrel együtt vadászó társ, testőr, katona és barát legyen.

A világszerte rajongásig szeretett szerző, W. Bruce Cameron, az Egy kutya négy élete írója a történelem előtti időkbe kalauzolja az olvasót: a Társ a bajban egy magával ragadó fejlődésregény, amelyben a túlélésért folytatott harc közepette kibontakozik az első kutya izgalmas, elképzelt története. Többek szerint ez a szerző eddigi legjobb könyve.

A kutyafan szerző évezredek múlt­jába kalauzol

„Egyedülálló, izgalmas történet arról, hogyan vált a kutya a társunkká, és milyen nagy szerepe volt abban, hogy fennmaradjon az emberi faj... Igazán inspiráló olvasmány.” – írja kritikájában a The Huffington Post.

„Egyszerűen imádom a könyveit. Nagyszerű írónak tartom, akinek a segítségével közelebb kerültem a kutyákhoz, és ahhoz is, hogy belevágjak egy saját nevelésébe. A történetei egyediek és lebilincselőek, sokszor megríkatnak. Az összes könyvét olvastam már, de a túlságosan is érzékeny lelkem miatt még nem mertem megnézni a belőlük készült filmeket. Remélem, tudunk még olvasni tőle néhány kiadványt, mert ezek a kötetek olyanok, amikbe ha egyszer belekezdtem, nem igazán tudom letenni” – írja ajánlójában Milena.

