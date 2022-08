Nyáresti dallamok címmel egy újabb csodás koncerttel készült a publikum számára a baracsi lokálpatrióta fiatalember, Kiss Péter. Az augusztus 19-i program helyszíne is különleges volt, mégpedig az apátszállási Magyarok Nagyasszonya-templom, amely meg is telt a zeneszerető közönséggel.

Kiss Péter Baracs szülötte, és már kisiskolás korától kezdve fellépett különféle rendezvényeken. Harmonikázni tanult, rendkívül tehetséges is hozzá, elvarázsolja a hallgatóságot játékával. Bár Pécsett járt középiskolába, a lehetőségeihez mérten eleget tett minden helyi meghívásnak. Jelenleg Olaszországban tanul, de nem feledkezik meg az itthoniakról sem.