Az önkormányzat részéről Barta Endre alpolgármester elmondta, örömmel fogadták, hogy néhány év vándorlás után visszatért Dunaújvárosba a Skicc, amely szorosan kötődik a településhez.

– Egyeztetve az alkotókkal, arra törekszünk, hogy valamelyik kedvelt dunaújvárosi kiállítóhelyen már az ősszel is szemlézhető legyez az a 25–30 kiváló munka, amely az utóbbi napokban született. Az önkormányzat a helyi fiatalokat is alkotásra buzdítja, a tizennégy év alatti korosztály számára hamarosan egy pályázattal készülünk. Az e felhívásra beérkező, Dunaújvárosról készült alkotásokat pedig a Skicc csapata zsűrizi majd.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője hosszú évek óta szervezőmunkájával segíti a Skicc táborait:

– Kapcsolatunk régi, hiszen például Pats József és Móder Rezső számos munkája díszíti a dunaújvárosi óvodák falait. A Skicc most is fontos értékteremtő munkát végez, bízom abban, hogy e tábor jövőre is visszatér Dunaújvárosba.

Pats Dániel képzőművész, az idei alkotótábor egyik főszervezője kifejtette, már szervezik az őszi kiállításokat. Ennek első lépéseként Kecskés Róbert erdélyi festőművész friss képei is helyet kapnak majd a Sándor Frigyes Zeneiskola folyosógalériájában szeptemberben nyíló önálló tárlaton, és további kollektív kiállításokat szerveznek majd a következő hónapokban Dunaújváros mellett Dunaföldváron, Simontornyán és a főváros X. kerületében is.