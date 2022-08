Ma kora este elkezdődnek a Cityrocks idei programjai a Szalki-szigeten. A kempingben 18 órakor kezdődik a műsor, koncertet ad a Heroes Of Half Shell, a Lucky Starz és a The Garde. Lesznek jam session-ök, és a dobosok számára meghirdetett versenyt is megrendezik. Szombaton 15 órakor lesz a főpróba, fél hétkor lép fel a The Best Of Mode (Depeche Mode tribute band), majd fél kilenckor lesz a nagykoncert, amelyen 150 zenész játszik egyszerre taiko dobosokkal, gyerekkórussal kiegészülve, emeletes színpadon. 23 órakor a Hollywood Rose (Guns N’ Roses tribute band) lép fel. Vasárnap pedig egy rockkamion járja majd a város utcáit, meg-megállva minikoncerteket adnak.